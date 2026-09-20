Les Wings referment en beauté le chapitre d’Arlington

Une page s’est tournée samedi à Arlington. Après onze saisons et 181 matchs de saison régulière disputés au College Park Center, les Wings ont fait leurs adieux à leur salle avec une victoire face au Mercury (87-82).

A partir de 2027, la franchise disputera toutes ses rencontres à domicile à l’American Airlines Center, la salle des Mavericks située au cœur de Dallas. Pour cette dernière dans l’enceinte installée sur le campus de l’université du Texas à Arlington, les joueuses ont multiplié les hommages à un public qui les accompagne depuis leur arrivée dans la région en 2016.

« La ville d’Arlington a toujours été derrière nous. Elle était notre sixième joueuse », a confié Paige Bueckers après la rencontre. « Les supporters nous ont permis de gagner beaucoup de matchs simplement par leur présence, leur bruit et leur soutien. »

Paige Bueckers frappe fort avant la pause

Sur le terrain, la meneuse s’est chargée de donner une saveur particulière à cette dernière. Elle a inscrit 20 de ses 26 points en première mi-temps, avec un superbe 4/5 derrière l’arc. Son panier à 3-points avec la faute à 0.5 seconde de la pause a permis aux Wings de regagner les vestiaires avec sept longueurs d’avance (56-49).

Dallas avait inscrit 37 points dans le seul deuxième quart-temps, un nouveau record dans l’histoire de la franchise. Paige Bueckers a finalement terminé à 10/19 au tir, dont 5/9 de loin, avec également 4 rebonds, 5 passes, 3 interceptions et 1 contre.

Arike Ogunbowale éteint le retour du Mercury

Moins efficace après la pause, Dallas a laissé Phoenix revenir à une longueur dans les dernières minutes. Mais Arike Ogunbowale, auteure de 22 points et 6 passes, a pris ses responsabilités au meilleur moment. A 80 secondes de la fin, elle a inscrit un panier en pénétration avec la faute, avant de convertir le lancer-franc pour porter l’avance des Wings à +5 (86-81). Une interception d’Aziaha James, puis un lancer-franc de Paige Bueckers, ont définitivement scellé le résultat.

Awak Kuier a ajouté 11 points pour Dallas, tandis que Jessica Shepard a compilé 10 points, 6 rebonds et 5 passes décisives.

Côté Mercury, Alyssa Thomas a signé le 23e triple-double de sa carrière, son quatrième de la saison, avec 19 points, 10 rebonds et 10 passes. Lexi Held a ajouté 21 points et Natasha Mack 16 unités.

De 10 à 26 victoires

Avec ce sixième succès consécutif, Dallas affiche désormais un bilan de 26 victoires pour 16 défaites, après avoir terminé la saison 2025 avec seulement 10 succès en 44 rencontres. Les Wings grimpent provisoirement à la sixième place, devant New York et Washington, et restent à une victoire d’Atlanta et Indiana.

Déjà qualifiées pour les playoffs, elles disposent encore de deux matchs pour améliorer leur position, dont un nouveau rendez-vous face au Mercury, lundi à Phoenix.

« Les supporters sont restés avec nous pendant les bonnes et les mauvaises saisons, même s’il y en a eu davantage de mauvaises », a rappelé Arike Ogunbowale. « Je suis heureuse que la situation ait enfin changé et qu’ils aient désormais une équipe qu’ils peuvent venir encourager. »