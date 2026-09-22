Anthony Edwards s’invite sur la adidas Superstar II

Adidas met le paquet pour mettre Anthony Edwards en avant en cette rentrée 2026 ! Après avoir sorti sa ligne alternative, la « Believe That 1 », qui continue de bénéficier de nouveaux coloris, c’est la A.E. 3 qui fait son entrée sur le marché la semaine dernière, avec un modèle qu’on devrait encore beaucoup voir sur les parquets cette saison, l’équipementier et le joueur des Wolves se sont accordé une parenthèse pour être également présents dans la gamme « lifestyle » !

C’est donc une adidas Superstar II qui a été choisie pour cette nouvelle collaboration. Le mythique modèle de la marque aux trois bandes reprend ici les couleurs de la première A.E. 3 « Cold Blooded », avec une base en bleu clair agrémentée de touches de blanc et gris métalliques. Un pendentif illustrant le logo d’Anthony Edwards (qu’on retrouve aussi sur le talon) sera également fourni avec la paire.

La adidas Superstar II « Bliss Blue » est sortie ce week-end aux Etats-Unis au prix de 110 dollars.

(Via NiceKicks)