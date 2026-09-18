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La A.E.3 d’Anthony Edwards est de sortie !

Publié le 18/09/2026 à 12:31 Twitter Facebook

Sneakers – La troisième chaussure signature d’Anthony Edwards est au rendez-vous de cette rentrée avec ce premier coloris « Cold Blooded » à retrouver sur Basket4Ballers.

C’est le grand jour par la A.E. 3, troisième chaussure signature d’Anthony Edwards disponible en sortie mondiale ce vendredi. Le temps file et la collaboration avec adidas a donc donné naissance à ce nouveau modèle, à l’aube d’une saison où l’arrière va encore être très attendu au sein d’une équipe renforcée notamment par l’arrivée de LaMelo Ball.

La collection signature de la superstar des Wolves a évolué chaque année, passant du motif nid d’abeille sur la cage latérale de la A.E. 1 à un design plus épuré la saison dernière pour arriver à cette tige aux motifs fléchés pour accentuer la sensation de vitesse sur cette A.E 3.

Sur les quatre coloris présentés précédemment, c’est cette version « Cold Blooded » qui a été retenue investir le marché, avec une tige en bleu ciel et blanc-gris reposant sur une semelle extérieure en bleu ciel. Comme depuis le début, le logo du joueur figure sur la languette tandis que les trois bandes de la marque adidas apparaissent sur le talon. La A.E. 3 « Snow Camo » grise sortira ensuite le 9 octobre.

Pour l’heure, la A.E. 3 « Cold Blooded » est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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