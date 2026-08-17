Rumeurs
Russell Westbrook à la retraite, les Wizards visent DeMar DeRozan
Et si Chris Paul débarquait… aux Lakers ?
Kawhi Leonard s’attend toujours à jouer à Toronto
Une invitation à un training camp pour Ben Simmons

La A.E. 3 présentée en quatre coloris !

Publié le 17/08/2026 à 11:49 Twitter Facebook

adidas – Anthony Edwards a profité de son passage à Manille lors d’une tournée promotionnelle pour dévoiler sa troisième chaussure signature.

AE3

Les fans d’Anthony Edwards attendaient leur petite douceur de l’été, l’arrière des Wolves ayant pris pour habitude de faire fuiter les premières images de ses modèles signature durant ses tournées promotionnelles estivales.

Ça avait déjà été le cas l’été dernier lors de son passage en Chine. C’est année, c’est en direct des Philippines, lors de son passage à Manille, qu’ « Ant-Man » en a profité pour porter la A.E. 3 pour la première fois en public !

La collection signature d’Anthony Edwards a évolué chaque année, passant du motif nid d’abeille pour la cage latérale sur la A.E. 1 à un design plus épuré la saison dernière pour arriver à cette tige aux motifs fléchés pour accentuer la sensation de vitesse sur cette A.E 3. La semelle devrait être équipée de la technologie d’amorti Hyperboost au niveau de la semelle.

Quatre coloris ont déjà été dévoilés officiellement, avec notamment la version « Ice Blue », « With Love » et « Cold Blooded », qui devrait être la première à investir le marché mondial.

La A.E. 3 est attendue pour le 15 septembre, à un prix qui devrait avoisiner les 130 euros, comme l’année dernière.

WhatsAppSuivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Google ActualitésSuivez nous également sur Google Actualités

Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes