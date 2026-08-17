La A.E. 3 présentée en quatre coloris !

Les fans d’Anthony Edwards attendaient leur petite douceur de l’été, l’arrière des Wolves ayant pris pour habitude de faire fuiter les premières images de ses modèles signature durant ses tournées promotionnelles estivales.

Ça avait déjà été le cas l’été dernier lors de son passage en Chine. C’est année, c’est en direct des Philippines, lors de son passage à Manille, qu’ « Ant-Man » en a profité pour porter la A.E. 3 pour la première fois en public !

La collection signature d’Anthony Edwards a évolué chaque année, passant du motif nid d’abeille pour la cage latérale sur la A.E. 1 à un design plus épuré la saison dernière pour arriver à cette tige aux motifs fléchés pour accentuer la sensation de vitesse sur cette A.E 3. La semelle devrait être équipée de la technologie d’amorti Hyperboost au niveau de la semelle.

Quatre coloris ont déjà été dévoilés officiellement, avec notamment la version « Ice Blue », « With Love » et « Cold Blooded », qui devrait être la première à investir le marché mondial.

La A.E. 3 est attendue pour le 15 septembre, à un prix qui devrait avoisiner les 130 euros, comme l’année dernière.

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