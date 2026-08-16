Anthony Edwards prévient les Spurs et le Thunder : « Je pense qu’on va les battre »

Minnesota a décidé de changer beaucoup de choses cet été, mais pas la confiance d’Anthony Edwards. Interrogé sur les deux principales puissances de la conférence Ouest, Oklahoma City et San Antonio, l’arrière des Wolves n’a pas cherché à esquiver.

« Face à ces deux équipes, je pense qu’on va les battre », annonce-t-il lors d’un déplacement à Manille.

Il faut dire que les deux franchises ont successivement barré la route des Wolves. En 2025, le Thunder de Shai Gilgeous-Alexander avait éliminé Minnesota en cinq manches en finale de conférence. Cette année, ce sont les Spurs de Victor Wembanyama qui ont stoppé Anthony Edwards et ses coéquipiers, en six manches dès le deuxième tour, avant de rejoindre les Finals.

Pour tenter de franchir un nouveau cap, Minnesota a largement remodelé son effectif. Julius Randle, Mike Conley, Kyle Anderson mais aussi Naz Reid sont partis, tandis que le gros coup de l’été a été l’arrivée de LaMelo Ball.

L’ancien meneur des Hornets va désormais composer avec Anthony Edwards l’un des backcourts les plus spectaculaires de la NBA.

Deux mois avant le début du training camp, « Ant-Man » a d’ailleurs pris les choses en main en organisant avec Rudy Gobert un séjour collectif à Paris. Quasiment l’intégralité de l’effectif était ainsi dans la capitale pour s’entraîner mais également passer du temps ensemble. « J’emmène tout le monde avec moi, toute la bande ! », explique Anthony Edwards.

Une initiative d’autant plus importante que Minnesota doit intégrer de nombreux nouveaux éléments. Outre LaMelo Ball, les Wolves ont notamment récupéré Josh Green et Trey Lyles, tout en conservant Ayo Dosunmu et Jaylen Clark.

« On essaie simplement de construire quelque chose »

Malgré ses déclarations sur OKC et San Antonio, Anthony Edwards ne veut d’ailleurs pas encore parler de titre. Pour lui, l’urgence est d’abord de créer des automatismes autour de ce nouveau groupe.

« Cela représenterait énormément de gagner un titre… Mais pour l’instant, je ne pense pas que nous réfléchissions au titre », tempère-t-il. « Il faut avancer étape par étape. On a LaMelo, qui est nouveau, et beaucoup de nouveaux éléments. On essaie simplement de construire quelque chose ensemble et de trouver notre alchimie. »

La saison dernière, Anthony Edwards a encore porté une énorme partie de la charge offensive avec 28.8 points, 5.0 rebonds et 3.7 passes de moyenne en saison régulière. Durant les playoffs, il avait également dû prendre davantage en charge la création et la remontée du ballon. L’arrivée de LaMelo Ball doit justement lui permettre de se délester d’une partie de ces responsabilités.

Pas question pour autant de modifier son approche : « C’est justement ce qu’il y a de mieux avec moi », conclut-il. « Je resterai exactement la même personne. »

Ajoutez Basket USA comme source préférée sur Google Retrouvez nos articles plus souvent et facilement dans vos résultats de recherche Google et actualités à la Une. Suivre sur Google