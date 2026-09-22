La Jordan 6 Rings fête aussi les 30 ans de Space Jam

En attendant la sortie de la Air Jordan 9 « Space Jam » sur le marché français, Space Jam continue de faire l’actualité à l’occasion des 30 ans de ce film mythique des années 90. C’est cette fois au tour de la Jordan 6 Rings de bénéficier d’un « Space Jam ».

Bien que le modèle n’existait pas encore à l’époque du film, il vient rappeler à sa façon l’époque glorieuse de Michael Jordan. Pour rappel, la Jordan 6 Rings est une chaussure au design hybride, s’inspirant des sept Air Jordan avec lesquels Michael Jordan a remporté ses six titres NBA.

On retrouve ainsi le système de laçage et la languette arrière de la AJ6, les détails géométriques et le col de la AJ7, la lanière latérale au niveau du talon de la AJ8, la base en cuir verni en clin d’œil à la AJ 11, les œillets métalliques et la semelle intermédiaire de la AJ12, la semelle extérieure de la AJ 13 et le logo « Jumpman » sur la cheville de la AJ14, avec laquelle Michael Jordan a remporté ses dernières NBA Finals, en 1996.

Le coloris « Space Jam » opte pour un habillage classique en noir avec des touches de bleu « royal », l’ensemble reposant sur une semelle en blanc et bleu ciel translucide. La Jordan 6 Rings « Space Jam » est déjà disponible aux États-Unis au prix de 175 euros.

(Via SneakerNews)