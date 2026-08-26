Voilà déjà 30 ans que le film mythique « Space Jam » est sorti. Jordan Brand ne va pas manquer l’occasion de fêter ça et va ainsi ressortir les Air Jordan 9 et 11 portées par Michael Jordan dans le film aux côtés de Bugs Bunny. On retrouvera donc la Air Jordan 9 « Space Jam » sur le marché français d’ici quelques semaines !

La Air Jordan 9 était initialement sortie en 1993 sous cette version, après la première retraite de MJ. Ce qui a eu pour conséquence que MJ a donc dû attendre pour la porter «officiellement», et ce fut finalement pour les scènes de séances d’entraînement du film devenu légendaire. La tige en cuir blanc est assortie de bandes en nubuck noir, tandis que les finitions habituelles ressortent en rouge, que ce soit le « Jumpman » présent sur la semelle ou le numéro 23 sur le talon. A noter que c’est également la paire que Michael Jordan porte sur la statue à son effigie devant l’United Center de Chicago.

C’est la première réédition de la Air Jordan 9 « Space Jam » depuis 2016, lorsqu’elle avait été ressortie des cartons pour les 20 ans du film. L’ensemble dispose également d’un emballage spécial sur le thème du « Tune Squad », avec l’inscription « Tune Squad » imprimée sur le couvercle et, à l’intérieur de la boîte.

La Air Jordan 9 « Space Jam » sera disponible sur Basket4Ballers à partir du 19 septembre prochain au prix de 210 euros.