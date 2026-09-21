Paolo Banchero continue d’apprendre aux côtés de Kevin Durant

À bientôt 24 ans, Paolo Banchero continue de chercher les petits détails susceptibles de lui faire franchir un cap. Et pour progresser offensivement, difficile de trouver meilleur professeur que Kevin Durant.

Les deux hommes ont ainsi encore partagé plusieurs séances de travail cet été, comme l’a montré la NBA sur ses réseaux sociaux. Une habitude pour la star du Magic, qui s’était déjà entraînée avec « KD » durant l’été 2024.

Cette fois, Paolo Banchero a détaillé les secteurs sur lesquels les deux hommes ont insisté. « Beaucoup de travail d’appuis. On a aussi beaucoup shooté, travaillé le jeu au poste et la finition », explique-t-il en vidéo.

Tout travailler à vitesse de match

Au-delà des exercices eux-mêmes, c’est surtout la manière de travailler de Kevin Durant qui impressionne Paolo Banchero. À bientôt 38 ans, l’ailier des Rockets continue d’effectuer ses répétitions avec une intensité maximale.

« Il fait tout à vitesse de match », retient ainsi le joueur d’Orlando, qui avait déjà expliqué ce que ces séances lui avaient apporté : « Travailler avec lui m’a montré comment être encore plus efficace comme scoreur ».

Une efficacité qui reste justement l’un des principaux axes de progression du premier choix de la Draft 2022. La saison passée, Paolo Banchero a certes compilé 22.2 points, 8.4 rebonds et 5.2 passes de moyenne, mais à seulement 30.5% de réussite derrière l’arc et en perdant 3.1 ballons par rencontre.

Et après une troisième élimination consécutive au premier tour des playoffs, l’ailier-fort avait d’ailleurs reconnu que le Magic devait encore franchir un palier. Pour y parvenir, Orlando compte désormais sur Sean Sweeney sur le banc, mais surtout sur les progrès de sa star. Avec Kevin Durant en modèle privilégié.

Paolo Banchero Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 ORL 72 33:45 42.7 29.8 73.8 1.2 5.7 6.9 3.7 2.2 0.8 2.8 0.5 20.0 2023-24 ORL 80 34:59 45.5 33.9 72.5 1.0 5.9 6.9 5.4 1.9 0.9 3.1 0.6 22.6 2024-25 ORL 46 34:23 45.2 32.0 72.7 1.1 6.4 7.5 4.8 2.1 0.8 3.0 0.6 25.9 2025-26 ORL 72 34:45 45.9 30.5 77.5 1.2 7.2 8.4 5.2 2.0 0.7 3.1 0.6 22.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.