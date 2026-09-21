Les Aces « sweepent » le Storm et A’ja Wilson entre dans l’histoire

Comme la saison passée, les records continuent de tomber pour A’ja Wilson. En inscrivant 30 points dans la victoire face au Storm (98-77), l’intérieure des Aces a porté son total à 1 021 unités cette saison et elle est devenue la première joueuse de l’histoire de la WNBA à dépasser deux fois la barre des 1 000 points sur deux saisons différentes.

A’ja Wilson avait déjà atteint ce total en 2024, en seulement 38 rencontres. Elle a cette fois eu besoin de 42 matchs pour franchir ce cap et renforcer un peu plus sa candidature à un cinquième trophée de MVP.

« La première fois, c’était forcément spécial parce que personne ne l’avait encore fait », a-t-elle réagi. « Mais cette fois, j’essayais surtout de gagner le match. Nous arrivons à un moment crucial de la saison et nous ne pouvons pas nous permettre de nous relâcher. »

A’ja Wilson n’a pas connu sa soirée la plus adroite de la saison, mais elle a pilonné la défense de Seattle pour terminer à 16/18 sur la ligne des lancers-francs. Il s’agit de son 49e match à 30 points et plus en carrière, soit le deuxième total de l’histoire derrière les 54 sorties de Diana Taurasi.

« Je ne me suis pas vraiment concentrée sur ce record, mais je ne considère pas ce moment comme acquis », a-t-elle ajouté. « Entrer dans le livre des records de la WNBA représente beaucoup, lorsqu’on pense à toutes les joueuses qui ont évolué dans cette ligue. »

Dominique Malonga très adroite

Las Vegas avait pourtant commencé doucement, avec seulement 3 points inscrits dans les trois premières minutes. Le temps-mort pris par Becky Hammon a réveillé ses joueuses puisque les Aces ont alors infligé un 21-2 à Seattle, dont 12 points inscrits par Jackie Young, pour prendre 15 longueurs d’avance dès le premier quart-temps (27-12). Le Storm est revenu par deux fois à -2 dans le deuxième acte, sans jamais parvenir à égaliser.

Après ses 35 points inscrits jeudi dernier lors de la première confrontation entre les deux équipes, Jackie Young a poursuivi sur sa lancée avec 23 points à 10/15 au tir et 8 passes. Chelsea Gray a ajouté 15 points.

En face, les jeunes du Storm ont refusé de baisser les bras. Flau’jae Johnson a réussi cinq tirs à 3-points pour établir son record de la saison avec 29 unités, tandis que Dominique Malonga a ajouté 25 points à 10/13 au tir. Insuffisant toutefois pour empêcher Seattle de concéder un «sweep» face aux Aces, une 18e défaite en 20 matchs et de s’assurer le plus mauvais bilan de la saison.

Pour sa part, Las Vegas signe au contraire une cinquième victoire consécutive et porte son bilan à 29 succès pour 13 défaites. Les Aces possèdent désormais une victoire d’avance sur Atlanta à la troisième place, alors que les quatre premières équipes bénéficieront de l’avantage du terrain au premier tour des playoffs.