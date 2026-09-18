Jackie Young explose son record, les Aces écrasent le Storm

À peine rentrées de la Coupe du monde, Awa Fam et Dominique Malonga étaient déjà en tenue pour recevoir une équipe des Aces qui espérait asseoir sa troisième place au classement avec une victoire à Seattle.

En début de rencontre, ce sont les joueuses de retour du Mondial qui sont les plus en rythme. Stephanie Talbot et Jackie Young (35 points, 12/18 au tir, 4/10 à 3-points) sanctionnent de loin, mais le Storm répond. Awa Fam contre Brianna Turner et Natisha Hiedeman conclut la contre-attaque avec un 2+1 (6-5).

Jackie Young est la plus en vue dans ce premier quart-temps. Toutes les attaques de Las Vegas passent par elle et l’arrière alterne paniers à mi-distance et 3-points. Dans les dernières secondes de ce premier acte, elle décoche une nouvelle flèche à longue distance et compte déjà 22 points, soit plus que toute l’équipe du Storm (22-13).

Seattle essaie de revenir en s’appuyant sur Dominique Malonga (10 points, 6 rebonds), mais cela ne suffit pas. Si Jackie Young lève le pied, A’ja Wilson (29 points, 7 rebonds) prend le relais et les Aces creusent l’écart pour atteindre les vingt longueurs d’avance après un panier de Cheyenne Tyus-Parker, servie par la MVP (48-28).

Un record personnel dès le troisième quart-temps

Après la mi-temps, le Storm tente de revenir une dernière fois. Awa Fam sanctionne à 3-points et Flau’jae Johnson sort de sa boîte avec neuf points de suite, mais Seattle n’arrive pas à enrayer les attaques de Las Vegas. A’ja Wilson et Cheyenne Tyus-Parker enchaînent les points dans la raquette tandis que Jackie Young dépasse la barre des 30 unités avec un panier primé.

Quelques minutes plus tard, un lay-up la rapproche encore de son record personnel. Après une tentative manquée, elle obtient deux lancers francs et porte son total à 35 points. La médaillée d’or efface ainsi son précédent record en carrière, établi à 34 unités. Dans son sillage, les Aces disposent déjà d’une confortable avance avant même le début du quatrième quart-temps (85-63).

Sans surprise, le Storm ne parvient pas à revenir dans le dernier acte et concède une lourde défaite (114-77). Cette victoire permet aux Aces (28-13) de conserver leur troisième place au classement ainsi qu’une courte avance sur le Dream (27-14), juste derrière.