Du titre des Knicks à l’arrivée de Kawhi Leonard, l’été contrasté de RJ Barrett

Voir son ancienne équipe décrocher le titre NBA aurait pu laisser un goût très amer à RJ Barrett. D’autant que les Raptors venaient, eux, d’être éliminés dès le premier tour des playoffs.

Drafté en troisième position par New York en 2019, le Canadien a porté le maillot des Knicks pendant quatre saisons et demie avant d’être transféré à Toronto fin 2023. À l’instar de Julius Randle, il conserve donc de nombreux liens avec la franchise et plusieurs membres de l’équipe championne.

« Au départ, j’étais forcément un peu amer », a-t-il reconnu. « Nous venions de perdre au premier tour avec les Raptors, donc ça faisait mal. Mais si une autre équipe que nous devait gagner, je suis heureux que ce soit eux. J’ai encore des amis là-bas. J’ai appelé les gars pour prendre de leurs nouvelles et les féliciter. »

Toujours attaché aux Knicks

Même après son départ, RJ Barrett n’a pas totalement coupé le lien avec New York. Le maire de la ville avait d’ailleurs adressé un message à l’ailier et à Immanuel Quickley pendant les célébrations du titre, rappelant leur rôle dans la construction de l’effectif.

« L’un des joueurs de cette équipe se trouve maintenant avec nous à Toronto, donc tout va bien. Le maire a aussi eu un mot pour Quick et moi. Nous aurons toujours des liens avec New York », a-t-il poursuivi. « Je suis très heureux pour eux, mais j’espère maintenant pouvoir apporter une partie de cette réussite ici. »

L’ambition des Raptors a justement changé de dimension avec l’arrivée de Kawhi Leonard. Comme les supporters canadiens, RJ Barrett a dû faire preuve de patience avant que le transfert soit officiellement bouclé. « Quand j’ai appris que cela pouvait se faire, j’étais très enthousiaste. Ensuite, tout a été retardé. J’ai donc essayé de ne plus y penser et d’attendre que cela arrive vraiment », poursuit-il.

Une stratégie qui a fonctionné pendant une partie de l’été, beaucoup moins à l’approche du « training camp ».

« C’était facile jusqu’au mois de septembre. Lorsque le camp d’entraînement approche, on commence à se demander quand les choses vont enfin se débloquer. Maintenant qu’il est officiellement un Raptor, c’est incroyable. J’ai eu l’occasion de le croiser plusieurs fois cet été et nous sommes impatients de l’accueillir. »

De supporter à coéquipier de Kawhi Leonard

Jouer avec Kawhi Leonard est assez particulier pour RJ Barrett. Originaire de Toronto et supporter des Raptors depuis son enfance, il avait suivi au plus près l’épopée victorieuse de 2019. A cette époque, il venait de briller avec Duke et il préparait justement la Draft qui allait l’envoyer quelques semaines plus tard à New York.

« C’est irréel pour moi. J’ai été supporter des Raptors toute ma vie. Je préparais la Draft lorsque Toronto a remporté le titre. Quand Kawhi a inscrit son tir de la victoire face à Philadelphie, je sautais partout. Passer du statut de supporter à celui de coéquipier, cela va être vraiment spécial. »

Après avoir vu les Knicks atteindre le sommet, RJ Barrett espère désormais vivre la même réussite avec Toronto. Avec Kawhi Leonard dans ses rangs, il estime que les Raptors peuvent à nouveau surprendre.

« Nous savons tous ce que nous avons réussi la saison dernière et ce que nous pouvons accomplir cette année. Ce sera un combat quotidien et rien ne sera facile. Mais nous venons d’ajouter Kawhi au groupe, donc les supporters peuvent s’attendre à voir du très bon basket cette saison. »

R.J. Barrett Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NYK 56 30 40.2 32.0 61.4 0.9 4.1 5.0 2.6 2.2 1.0 2.2 0.3 14.3 2020-21 NYK 72 35 44.1 40.1 74.6 0.9 4.8 5.8 3.0 2.6 0.7 1.9 0.3 17.6 2021-22 NYK 70 35 40.8 34.2 71.4 0.9 4.9 5.8 3.0 2.0 0.6 2.2 0.2 20.0 2022-23 NYK 8 35 41.8 23.9 77.4 1.1 5.0 6.1 2.5 2.0 0.3 2.0 0.3 18.4 Total 206 34 41.8 35.1 69.9 0.9 4.7 5.6 2.9 2.3 0.7 2.1 0.3 17.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.