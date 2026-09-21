Les Mystics se vengent du Fever à Indiana !

La vengeance est un plat qui se mange froid ! Washington a mis le temps pour digérer la défaite lors de sa dernière confrontation avec Indiana début juin, lorsque le Fever s’était imposé à DC d’un 3-points au buzzer de Caitlin Clark (76-78). Pour les retrouvailles entre les deux équipes, les Mystics ont donc pris un malin plaisir à rendre à Indiana la monnaie de sa pièce, dominant la partie du début à la fin pour s’imposer 93-77 à Indianapolis !

Pour contrer le tandem Clark-Mitchell, Washington a su s’appuyer sur ses points forts, à savoir l’impact physique de ses intérieures Shakira Austin (20 points, 10 rebonds, 5 passes) et Kiki Iriafen (21 points, 14 rebonds), ainsi que la justesse de ses arrières Sonia Citron (16 points, 9 passes) et Georgia Amoore (11 points, 4 passes).

Le début de partie a donné le ton, avec notamment un premier tir à 3-points de Georgia Amoore, ensuite imitée par Kiki Iriafen, Michaela Onyenwere et Sonia Citron (8-14). Mais c’est dans la peinture que les Mystics ont pris l’ascendant, en s’appuyant sur Shakira Austin. L’intérieure a terminé le premier acte en trombe avec deux paniers et deux passes décisives, la première pour le tir à 3-points de Michaela Onyenwere et la seconde sur le 2+1 de Cotie McMahon, afin de creuser un premier écart conséquent (19-34).

Indiana surclassé

Le Fever n’était pas au bout de ses peines, encaissant ensuite un 13-2 qui a porté l’avance de Washington à 26 points, avec cette fois Kiki Iriafen et Sonia Citron à la manœuvre (25-51).

Relégué à 21 longueurs à la mi-temps (30-51), le Fever a encore pris l’eau dès la reprise face à l’adresse extérieure du duo Citron-Amoore, avant d’amorcer sa révolte. Mais malgré une Caitlin Clark survoltée, Indiana n’a pas réussi à inquiéter Washington, notamment en raison du match difficile d’Aliyah Boston, rapidement handicapée par les fautes.

Tous les efforts d’Indiana ont ainsi volé en éclats au début du quatrième quart-temps, lorsque Georgia Amoore, à 3-points, puis Shakira Austin, par deux fois, ont infligé un 7-0 au Fever pour le repousser à 21 longueurs (63-84). Kiki Iriafen a mis fin au suspense dans la foulée en ajoutant deux paniers dans une raquette totalement dominée par les Mystics, qui l’ont finalement emporté 93-77. Washington peut ainsi continuer d’espérer rattraper Indiana au classement à deux matchs de la fin.

C’est un coup parfait pour Washington, malgré la petite alerte concernant Shakira Austin, sortie en fin de rencontre. Tout reste encore possible, avec seulement un match de retard sur Indiana, qui va devoir disputer une double confrontation face à Minnesota pour terminer sa saison régulière. Washington recevra pour sa part Chicago et Connecticut, déjà éliminés de la course aux playoffs.