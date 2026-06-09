Caitlin Clark se rate aux lancers… avant de crucifier Washington !

Voilà peut-être le tir qui va définitivement lancer la saison de Caitlin Clark. En difficulté depuis un mois, comme ce fut encore le cas cette nuit, la superstar du Fever a sorti son équipe d’une nouvelle désillusion en inscrivant le 3-points de la gagne, deux mètres derrière l’arc, à une seconde du buzzer.

De quoi arracher la victoire et récompenser les efforts de Caitlin Clark (19 points, 5 passes décisives), accompagnée par un tandem Mitchell-Boston encore précieux.

Washington peut pour sa part nourrir des regrets après avoir effleuré la victoire malgré la blessure à la cheville de Kiki Iriafen en début de match, et un déficit de 17 points en début de troisième quart-temps que les Mystics avaient réussi à combler grâce à leur collectif (7 joueuses à 7 points et plus).

Indiana a longtemps été en contrôle, avec une première mi-temps réussie (29-43) et une Caitlin Clark dans le coup, à l’image de son 3+1 devant Cassandre Prosper pour faire passer l’écart à +17 (32-49). C’est paradoxalement à ce moment-là que Washington a décidé de se reprendre en main, boosté par les 3-points du tandem Amoore-Onyenwere et les trois paniers de Lauren Betts pour conclure un 12-2 et revenir dans le match (44-51).

La pression s’est alors accentuée lorsque Giorgia Amoore, par deux fois, puis Sonia Citron ont fait mouche de loin, ramenant les Mystics à -2 à l’entrée du « money-time » (67-69) !

Caitlin Clark se rachète après un 0/2 au lancer-franc !

Aux deux paniers d’Aliyah Boston, Washington a répondu par un 3-points et deux lancers de Michaela Onyenwere puis un superbe mouvement collectif conclu par le lay-up de Shakira Austin pour faire passer les Mystics en tête (74-73). En contrôle, Caitlin Clark a réussi à se frayer un chemin vers la peinture pour aller chercher deux lancers. Sauf que la meneuse a raté ses deux tentatives, réveillant les démons de son début d’exercice compliqué.

Heureusement pour elle, Aliyah Boston a signé une interception décisive sur Shakira Austin sur la possession suivante pour permettre à Caitlin Clark de se racheter, en servant Kelsey Mitchell en transition (74-75). À quatre secondes du terme, Sonia Citron a rétorqué depuis la ligne des lancers-francs pour replacer Washington en tête. Avec le match en jeu, Sophie Cunningham a alors réussi une remise en jeu osée à destination de Caitlin Clark, libérée à l’opposé pour un tir à 3-points ouvert qui a trouvé sa cible à la dernière seconde.

Le panier signature inscrit par Caitlin « Clutch » Clark à dix mètres du cercle a permis au Fever d’arracher la victoire sur le fil et de décrocher un sourire sur le visage des joueuses d’Indiana, conscientes d’être passées à un cheveu d’un nouveau coup dur (76-78).

Tenant du titre dans cette Commissioner’s Cup, le Fever recevra Chicago jeudi. Les Mystics ne rejoueront que vendredi face à Toronto, toujours à domicile.