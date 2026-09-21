Le Liberty contrôle le Tempo à Toronto

Affronter une équipe qui ne joue plus rien en fin de saison n’est pas toujours un cadeau, surtout lorsqu’il faut se rendre dans la bouillante salle du Tempo, qui disputait son dernier match à domicile de la saison. Sans pression, mais toujours amoindries par les absences de Brittney Sykes, Marina Mabrey, Aneesah Morrow ou encore Nyara Sabally, les protégées de Sandy Brondello ont fait de leur mieux pour perturber le Liberty.

La coach australienne a ainsi eu la confirmation du talent de la meneuse rookie Kiki Rice et de son ailière lituanienne Laura Juskaite (19 et 28 points), mais également des limites actuelles de son effectif, incapable de rivaliser pendant 40 minutes avec New York. Surtout lorsque Breanna Stewart réalise un tel chantier : 27 points à 10/14 au tir, 8 rebonds, 4 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre… en seulement 22 minutes !

Le trio Astier-Fauthoux-Johannès pour finir le travail

Les Canadiennes ont tenu pendant une mi-temps (37-45) avant de voir Breanna Stewart prendre les commandes de la rencontre pour guider New York vers une victoire sereine. La MVP de la dernière Coupe du monde a d’abord servi Pauline Astier (10 points, 9 rebonds, 3 passes décisives), avant d’inscrire 12 points consécutifs ! Avec les relais de Jonquel Jones et de Sabrina Ionescu pour sanctionner de loin, le Liberty s’est rapidement retrouvé à +24 (43-67).

Laura Juskaite a multiplié les initiatives pour maintenir Toronto en vie, mais les tirs à 3-points de Marine Johannès (9 points, 3 rebonds, 3 passes décisives) et de Leonie Fiebich ont de nouveau renvoyé le Tempo à ses études à dix minutes de la fin (57-78).

D’autant que le trio Astier-Johannès-Allen en a remis une couche derrière l’arc, avant de voir Marine Fauthoux se joindre à la fête avec 9 points inscrits dans les cinq dernières minutes, pour boucler un match presque parfait de la part des New-Yorkaises (69-106).

Le Liberty va maintenant disputer ses deux derniers matchs à domicile face à Atlanta, avec pour objectif de décrocher la meilleure place possible en vue des playoffs. Toronto terminera pour sa part sa première saison en WNBA par deux déplacements, à Chicago puis à Connecticut.