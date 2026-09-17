Saison terminée pour Marina Mabrey

Le Tempo subit un nouveau coup dur. Déjà éliminée de la course aux playoffs, la franchise va terminer sa toute première saison en WNBA sans sa meilleure joueuse, Marina Mabrey, touchée aux adducteurs.

Un coup d’arrêt pour l’arrière, qui réalisait le meilleur exercice de sa carrière. Choisie lors de la Draft d’expansion, elle n’a pas déçu ses nouveaux dirigeants et affichait des moyennes de 20,8 points, 3,7 passes décisives et 3,3 rebonds à 44,1 % au tir en quasiment 30 minutes !

Une production qui lui avait d’ailleurs valu une sélection pour le All-Star Game, la première pour une joueuse du Tempo. Au-delà de sa franchise, elle a également marqué l’histoire de la WNBA en inscrivant 53 points face aux Sparks, égalant le meilleur total de l’histoire de la ligue.

Seule bonne nouvelle : aucune opération n’est requise pour l’ancienne joueuse du Sun. Elle va donc pouvoir se consacrer à sa récupération durant l’intersaison et devrait être remise d’ici le début de la prochaine saison.

Sans elle, les protégées de Sandy Brondello vont chercher à bien terminer la saison régulière. Ce qui commencera par la réception du Fever des championnes du monde Caitlin Clark et Aliyah Boston vendredi.