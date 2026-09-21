Un coloris « Luminous » pour la Puma Stewie 5

Mais qui va bien pouvoir arrêter Breanna Stewart ? Impériale lors de la Coupe du Monde, élue MVP de la compétition après avoir encore brillé en finale face à la France, la poste 3-4 américaine a repris avec le New York Liberty sur le même rythme, à l’image de sa copie d’hier à 27 points à 10/14 au tir face à Toronto !

C’est l’occasion de retrouver sa cinquième chaussure signature en collaboration avec Puma : la Stewie 5. Le modèle est plutôt discret depuis sa sortie en mai dernier, et pourtant, c’est peut-être l’un des plus aboutis de la collection !

La base en matière synthétique complète parfaitement une tige en mesh plutôt bien aérée. La semelle innove par son design, qui ne fait pas toute la longueur mais forme deux blocs, avec une couche de mousse « Nitro » en guise de semelle intermédiaire. Avec le logo de la joueuse, toujours présent sur la languette, une nouvelle pastille apparaît sur le talon avec le « S » de Stewart, son design général est une belle réussite. La revoilà donc avec ce nouveau coloris « Luminous », avec une tige en gris-argent et une touche multicolore d’un côté de l’empeigne.

La Puma Stewie 5 « Luminous » est à retrouver sur le site officiel de Puma France en promo à 81 euros.