Puma et Breanna Stewart lancent la Stewie 5

Avant sa coéquipière Sabrina Ionescu, avant A’ja Wilson, Angel Reese, et bientôt Caitlin Clark, il y a eu Breanna Stewart ! Grâce à Puma, la superstar du New York Liberty a relancé la mode des signature shoes pour les athlètes féminines, et la collection «Stewie» a fait un sacré chemin depuis avec la sortie à venir de la Stewie 5 !

Le modèle avait déjà été présenté lors de la saison II d’Unrivaled, compétition 3×3 cofondée par Breanna Stewart. La voilà de retour à l’occasion du début de la saison WNBA, prête à l’accompagner pour cet exercice à venir.

Les détails techniques n’ayant pas encore été révélés, on peut toutefois voir une base en matière synthétique compléter une tige en mesh plutôt bien aérée. La semelle innove par son design, qui ne fait pas toute la longueur mais forme deux blocs, avec une couche de mousse « Nitro » en guise de semelle intermédiaire. Avec le logo de la joueuse, toujours présent sur la languette, une nouvelle pastille apparaît sur le talon avec le « S » de Stewart

La Puma « Stewie 5 » est annoncée pour le 15 mai au prix de 120 dollars, probablement sous cette première version multicolore.

(Via SneakerNews)