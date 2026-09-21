La Believe That 1 d’Anthony Edwards passe déjà la sixième

Anthony Edwards avait teasé la Believe That 1 fin avril à l’échauffement pour faire patienter ses fans en attendant de dévoiler la A.E. 3. Son arrivée sur le marché européen dans la foulée a été l’un des événements du mois de mai. Alors que sa troisième chaussure signature vient à présent de sortir en France, son modèle alternatif poursuit son petit bonhomme de chemin avec ce sixième coloris « White » qui vient de compléter la collection.

Celui-ci se présente avec une tige blanche agrémentée de touches de noir, notamment pour faire ressortir les trois bandes d’adidas sur le talon et le logo de la superstar de Minnesota, sur la languette. La Believe That 1 est en fait une paire complémentaire à la collection A.E.

Plus abordable et axée sur le confort et la performance, elle se distingue par sa tige « respirante », mais robuste avec une cage « Cold Cement » pour le maintien… et le style. Le modèle bénéficie aussi d’un amorti « Dreamstrike » au niveau de la semelle intermédiaire pour apporter un meilleur confort.

La adidas Believe That 1 « White » est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 100 euros.