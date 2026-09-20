Sans Micah Nori, Chris Finch redistribue les cartes sur le banc des Wolves

Le départ de Micah Nori, nommé entraîneur des Blazers cet été, ne provoque pas un simple jeu de chaises musicales à Minnesota. Si Pablo Prigioni devient bien le premier assistant de Chris Finch, son rôle ne sera pas exactement celui de son prédécesseur.

Dans le long entretien accordé à MinnPost, Chris Finch explique qu’il entend reprendre davantage la main sur la gestion des fins de match, tandis que plusieurs responsabilités de Micah Nori seront réparties au sein du staff.

Pas un remplacement poste pour poste

Depuis son arrivée en 2021, Micah Nori était en effet bien davantage qu’un premier assistant. Il s’occupait notamment des rotations, des combinaisons de joueurs et des situations spéciales.

« Je savais que Micah était vraiment très bon dans les petits détails du match », expliquait Chris Finch. « Ce sont des choses que j’avais besoin que quelqu’un couvre. »

Une spécialité devenue sa marque de fabrique, au point de prendre les commandes lorsque Chris Finch s’était blessé au genou pendant les playoffs 2024.

Pablo Prigioni a un profil différent. L’ancien meneur est depuis plusieurs saisons l’un des cerveaux offensifs des Wolves. En février, après sa « mixtape » destinée à relancer le jeu collectif, Chris Finch saluait déjà son évolution.

Chris Finch reprend la main sur les fins de rencontre

« Il a vraiment grandi au point d’avoir une excellente maîtrise de l’attaque, que ce soit dans les systèmes appelés pendant les matchs ou dans les séances vidéo », expliquait-il.

Plutôt que de transformer Prigioni en copie de Nori, Chris Finch veut donc réorganiser son banc. L’Argentin conservera une forte influence sur l’attaque tout en devenant son principal relais, tandis qu’Elston Turner restera très impliqué dans le travail défensif. Une façon aussi de responsabiliser davantage l’ensemble de ses assistants.

Après cinq saisons avec Micah Nori pour gérer une grande partie des détails et des fins de match, Chris Finch va d’ailleurs en assumer davantage directement lors de la saison qui vient.