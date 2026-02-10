Matchs
NBA
Matchs
NBA

À Minnesota, une mixtape de Pablo Prigioni a tout changé

Publié le 10/02/2026 à 8:42 Twitter Facebook

NBA – Avant la rencontre face aux Hawks, l’assistant de Chris Finch a montré aux joueurs une compilation de leurs plus belles actions collectives.

rudy gobert pablo prigioniAvec les Wolves, il ne faut jamais trop vite s’enflammer, mais les sourires de cette nuit ont mis du baume au coeur des joueurs et de leurs fans. Au lendemain de le déroute face aux Clippers, et après une semaine de critiques en tous genres, le large succès face aux Hawks est presque inattendu. Surtout dans la manière avec un jeu alerte, avec beaucoup de passes, et très peu d’isolations.

« Beaucoup de jeu en mouvement offrent d’excellents tirs, avec des coupes sans ballon. J’ai trouvé que Julius et Ant avaient été excellents dans ce domaine, ils ont montré la voie en prenant des décisions rapides, » analyse Chris Finch. « Tout le mérite en revient vraiment à Pablo. Il avait préparé une superbe vidéo pédagogique sur ce que nous devons être. Et les joueurs ont exécuté. »

Pablo, c’est Pablo Prigioni. L’assistant avait donc préparé un montage de séquences offensives des Wolves où les joueurs se partagent la balle, avec du mouvement, des courses…

« Je vais demander à Pablo de passer cette mixtape avant chaque match, » ironise Rudy Gobert, avant d’être plus sérieux. « Pablo est un gagneur. Il a joué dans des équipes qui gagnent toute sa carrière. Il comprend le jeu, l’importance du partage de balle, du mouvement, et comment rendre les autres meilleurs. En coulisses, on sent qu’il a ce petit tranchant, ce côté compétiteur. J’adore avoir des personnes comme ça autour de nous, dans notre groupe, notre famille. Il apporte énormément. »

On n’avait pas vu les Wolves jouer de manière aussi libérée et altruiste depuis bien longtemps, et le Français rappelle que sa formation a toutes les cartes en main pour atteindre ses objectifs.

« Il y a des hauts et des bas dans une saison, mais on croit toujours qu’on peut accomplir ce pour quoi on est ici. On croit qu’on a tout ce qu’il faut dans ce vestiaire » poursuit Gobert. « Quand tu perds quelques matchs, les gens cherchent des raisons, pointent du doigt. Mais la raison, c’est nous. On contrôle notre destin par notre approche, notre état d’esprit, notre énergie et notre confiance, des joueurs jusqu’aux coachs. Parfois, quand on a l’impression que tout s’écroule, c’est important de se rappeler qu’on a toujours beaucoup de talent et qu’on peut atteindre nos objectifs. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Anthony Edwards 44 35:29 49.2 39.8 79.5 0.6 4.6 5.2 3.7 2.7 1.3 0.8 1.8 29.6
Julius Randle 54 33:32 48.8 32.0 82.0 1.7 5.2 6.9 5.4 2.5 1.1 0.2 2.8 22.1
Jaden Mcdaniels 52 32:02 51.6 44.6 85.6 1.1 3.1 4.2 2.8 1.8 0.9 0.9 3.4 14.8
Naz Reid 54 26:21 47.0 39.0 75.0 1.2 5.2 6.4 2.5 1.6 1.0 0.9 2.5 14.4
Donte Divincenzo 54 31:18 41.4 38.7 75.3 1.0 3.5 4.5 4.1 1.5 1.4 0.5 2.6 13.0
Ayo Dosunmu 1 25:00 36.4 42.9 0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 0.0 3.0 11.0
Rudy Gobert 52 31:20 69.6 0.0 49.5 3.8 7.5 11.3 1.7 1.3 0.8 1.7 2.7 10.7
Bones Hyland 45 14:56 46.3 37.8 71.1 0.3 1.4 1.7 2.6 0.9 0.6 0.2 1.7 7.3
Terrence Shannon Jr. 22 12:49 39.5 40.5 77.8 0.3 1.0 1.3 0.6 0.7 0.3 0.0 1.3 4.5
Mike Conley 44 18:27 32.2 32.1 89.1 0.3 1.4 1.8 2.9 0.6 0.6 0.3 1.5 4.4
Jaylen Clark 51 13:41 42.2 27.5 62.7 0.9 1.0 1.9 0.6 0.3 0.7 0.2 1.4 3.8
Rob Dillingham 35 9:19 33.3 36.4 75.0 0.1 1.0 1.2 1.7 1.0 0.5 0.1 1.0 3.5
Joan Beringer 26 6:46 67.3 0 54.5 1.0 1.0 2.0 0.3 0.3 0.1 0.4 1.0 3.1
Leonard Miller 19 5:00 54.5 8.3 63.6 0.4 0.9 1.3 0.3 0.5 0.2 0.0 0.6 2.3
Johnny Juzang 21 4:11 42.1 25.0 62.5 0.2 0.6 0.8 0.3 0.2 0.1 0.0 0.1 2.0
Julian Phillips 1 4:00 100.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0
Joe Ingles 18 4:00 37.5 33.3 100.0 0.0 0.3 0.3 0.8 0.3 0.4 0.0 0.3 0.6
Enrique Freeman 1 4:00 0 0 0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Fabrice Auclert
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Minnesota Timberwolves en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes