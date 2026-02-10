À Minnesota, une mixtape de Pablo Prigioni a tout changé

Avec les Wolves, il ne faut jamais trop vite s’enflammer, mais les sourires de cette nuit ont mis du baume au coeur des joueurs et de leurs fans. Au lendemain de le déroute face aux Clippers, et après une semaine de critiques en tous genres, le large succès face aux Hawks est presque inattendu. Surtout dans la manière avec un jeu alerte, avec beaucoup de passes, et très peu d’isolations.

« Beaucoup de jeu en mouvement offrent d’excellents tirs, avec des coupes sans ballon. J’ai trouvé que Julius et Ant avaient été excellents dans ce domaine, ils ont montré la voie en prenant des décisions rapides, » analyse Chris Finch. « Tout le mérite en revient vraiment à Pablo. Il avait préparé une superbe vidéo pédagogique sur ce que nous devons être. Et les joueurs ont exécuté. »

Pablo, c’est Pablo Prigioni. L’assistant avait donc préparé un montage de séquences offensives des Wolves où les joueurs se partagent la balle, avec du mouvement, des courses…

« Je vais demander à Pablo de passer cette mixtape avant chaque match, » ironise Rudy Gobert, avant d’être plus sérieux. « Pablo est un gagneur. Il a joué dans des équipes qui gagnent toute sa carrière. Il comprend le jeu, l’importance du partage de balle, du mouvement, et comment rendre les autres meilleurs. En coulisses, on sent qu’il a ce petit tranchant, ce côté compétiteur. J’adore avoir des personnes comme ça autour de nous, dans notre groupe, notre famille. Il apporte énormément. »

On n’avait pas vu les Wolves jouer de manière aussi libérée et altruiste depuis bien longtemps, et le Français rappelle que sa formation a toutes les cartes en main pour atteindre ses objectifs.

« Il y a des hauts et des bas dans une saison, mais on croit toujours qu’on peut accomplir ce pour quoi on est ici. On croit qu’on a tout ce qu’il faut dans ce vestiaire » poursuit Gobert. « Quand tu perds quelques matchs, les gens cherchent des raisons, pointent du doigt. Mais la raison, c’est nous. On contrôle notre destin par notre approche, notre état d’esprit, notre énergie et notre confiance, des joueurs jusqu’aux coachs. Parfois, quand on a l’impression que tout s’écroule, c’est important de se rappeler qu’on a toujours beaucoup de talent et qu’on peut atteindre nos objectifs. »