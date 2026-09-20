Mike Conley a déjà pris Payton Pritchard sous son aile

Mike Conley n’a pas attendu le début du « training camp » pour endosser son nouveau rôle à Boston. Arrivé cet été pour une saison, le meneur de 38 ans a déjà commencé à travailler individuellement avec Payton Pritchard et à lui transmettre les enseignements accumulés au fil de ses 19 premières saisons en NBA.

« Payton et moi travaillons souvent face-à-face, avant l’entraînement ou dans les oppositions à cinq contre cinq », a expliqué Mike Conley. « Nous jouons et nous parlons constamment de basket. Je peux lui dire que je devrais prendre un “floater” dans telle situation et que lui devrait plutôt tenter un tir à mi-distance. »

L’ancien meneur de Memphis, Utah et Minnesota ne cherche pas à imposer ses propres solutions. Son objectif est davantage d’adapter ses conseils aux qualités de chacun.

« Certaines choses qui correspondent à son jeu ne correspondent pas forcément au mien. Je le reconnais. Il faut savoir à qui on parle et adapter ses conseils au profil du joueur. Je suis impatient de saisir ces différentes occasions et de partager mes connaissances avec tous ceux qui sont prêts à écouter. »

Un modèle pour les petits meneurs

Élu meilleur sixième homme de la saison en 2025, Payton Pritchard possède déjà une solide expérience de la NBA, mais Mike Conley constitue un conseiller particulièrement pertinent, tant sa longévité fait référence pour les meneurs de petite taille.

Du haut de son 1m83, l’ancien partenaire de Rudy Gobert est parvenu à rester performant pendant près de deux décennies dans une ligue de plus en plus athlétique. Même si son rôle devrait désormais être plus limité, il pourra soulager Payton Pritchard et Derrick White dans l’organisation du jeu. Mike Conley pourrait également représenter un relais précieux pour Joe Mazzulla dans le vestiaire, comme il l’était déjà la saison passée avec les Wolves.

« Nous avons une équipe et un effectif très riches », a-t-il ajouté. « Nos jeunes ont énormément travaillé pendant l’intersaison et ils possèdent beaucoup de talent. Ils aiment apprendre et ont un QI basket très élevé. Il faut simplement leur en donner un peu plus chaque jour. »

À ce stade de sa carrière, Mike Conley estime qu’il est de son devoir de partager ce qu’il remarque, même sans attendre qu’un coéquipier sollicite son avis. Une mission qu’il compte pleinement assumer pour sa 20e saison.

« Si je vois quelque chose, je ne vais pas rester silencieux. Je vais simplement dire : ‘La prochaine fois, fais plutôt ceci’ ou ‘Regarde cette possibilité’. »