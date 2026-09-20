Zach LaVine a toujours des choses à prouver

La douzième saison NBA de Zach LaVine s’est terminée dès le mois de février. Freiné par une blessure à la cheville en décembre, l’arrière des Kings a ensuite dû se faire opérer de la main droite, mettant prématurément fin à un exercice durant lequel il n’a disputé que 39 rencontres.

Avec 19.2 points, 2.8 rebonds et 2.3 passes décisives de moyenne, le double All-Star avait également signé sa saison la moins productive depuis 2017/18, lorsqu’il revenait d’une rupture d’un ligament croisé antérieur. Désormais remis, Zach LaVine assure être prêt à repartir au combat.

« J’ai eu cette petite blessure à la main, mais chaque année, lorsque j’aborde l’intersaison, je regarde ce que je peux améliorer », a-t-il expliqué à ClutchPoints. « J’essaie de voir comment je peux aider l’équipe, quel rôle je vais occuper et dans quels domaines je pourrai apporter quelque chose. »

Des exigences personnelles toujours aussi élevées

Zach LaVine reconnaît d’autant plus facilement sa déception qu’il avait bien entamé la saison, à l’image des Kings, avant que les blessures ne viennent perturber son exercice.

« C’est malheureux d’avoir été blessé la saison dernière. Nous avions très bien commencé et j’avais moi-même bien débuté », a-t-il poursuivi. « Mais j’ai des exigences extrêmement élevées envers moi-même, alors j’attends cette saison avec impatience. »

À 31 ans, Zach LaVine va entamer sa 13e saison dans la ligue. Une longévité dont il se dit fier, sans pour autant considérer que sa carrière est derrière lui.

« J’ai travaillé pour cela, donc j’espère bien avoir encore beaucoup d’années devant moi », a-t-il glissé. « C’est un privilège. La carrière moyenne d’un joueur NBA dure environ quatre ans. J’ai eu la chance de connaître différentes expériences, des réussites, mais aussi des hauts et des bas. Cela fait partie du voyage. On joue simplement avec les cartes que l’on reçoit. »

Lorsqu’il lui est demandé s’il pense encore devoir faire ses preuves après toutes ces années, sa réponse ne laisse aucune place au doute.

« Oui. Je pense que si vous n’avez plus rien à prouver, à vous-même ou aux autres, c’est que vous êtes devenu trop complaisant. Je suis mon plus grand critique. Chaque année, j’ai donc quelque chose à me prouver. »

Russell Westbrook comme exemple

Cette exigence permanente, Zach LaVine l’a également retrouvée chez Russell Westbrook, dont il a été le coéquipier la saison dernière à Sacramento. Les deux hommes, originaires de Californie, avaient déjà eu l’occasion de s’entraîner ensemble avant de partager le même vestiaire.

« Russ est l’un des meilleurs êtres humains que j’aie rencontrés, sur le terrain comme en dehors », a confié LaVine. « Il possède une énergie comme je n’en avais jamais vu. Lorsque je suis arrivé dans la ligue, j’avais 19 ou 20 ans et c’était un enfer d’essayer de le défendre lorsqu’il fonçait vers le cercle. Il avait encore beaucoup à donner au basket et aurait pu continuer à jouer. Mais je suis heureux qu’il ait pu partir selon ses propres conditions, parce que tout le monde n’en a pas la possibilité. »

Zach LaVine Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 MIN 77 24:42 42.2 34.1 84.2 0.4 2.4 2.8 3.6 2.1 0.7 2.5 0.1 10.1 2015-16 MIN 82 27:58 45.2 38.9 79.3 0.3 2.5 2.8 3.1 2.4 0.8 1.9 0.2 14.0 2016-17 MIN 47 38:54 45.9 38.7 83.6 0.4 3.0 3.4 3.0 2.2 0.9 1.8 0.2 18.9 2017-18 CHI 24 27:20 38.3 34.1 81.3 0.4 3.5 3.9 3.0 2.3 1.0 1.8 0.2 16.7 2018-19 CHI 63 34:28 46.7 37.4 83.2 0.6 4.0 4.7 4.5 2.2 1.0 3.4 0.4 23.7 2019-20 CHI 60 34:45 45.0 38.0 80.2 0.7 4.1 4.8 4.2 2.2 1.5 3.4 0.5 25.5 2020-21 CHI 58 35:04 50.7 41.9 84.9 0.6 4.4 5.0 4.9 2.4 0.8 3.5 0.5 27.4 2021-22 CHI 67 34:45 47.6 38.9 85.3 0.3 4.3 4.6 4.5 1.8 0.6 2.6 0.3 24.4 2022-23 CHI 77 35:57 48.5 37.5 84.8 0.5 3.9 4.5 4.2 2.1 0.9 2.5 0.2 24.8 2023-24 CHI 25 34:53 45.2 34.9 85.4 0.3 4.8 5.2 3.9 2.3 0.8 2.1 0.3 19.5 2024-25 CHI 42 34:06 51.1 44.6 79.7 0.3 4.5 4.8 4.5 1.5 0.9 2.9 0.2 24.0 2024-25 SAC 32 36:34 51.1 44.6 87.4 0.3 3.2 3.5 3.8 1.8 0.6 2.7 0.1 22.4 2025-26 SAC 39 31:23 47.9 39.0 88.0 0.2 2.6 2.8 2.3 2.1 0.7 1.9 0.3 19.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.