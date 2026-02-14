La saison de Zach LaVine est déjà terminée

C’est déjà la fin d’une saison noire pour Zach LaVine. Chris Haynes annonce en effet que le joueur des Kings va devoir se faire opérer de la main droite et qu’il va donc être éloigné des parquets jusqu’à la fin de cet exercice 2025/26, son douzième en NBA.

Une campagne délicate pour le double All-Star, tant individuellement que sportivement. Déjà, parce que Sacramento est la pire équipe de la ligue (12 victoires – 44 défaites). Ensuite, parce qu’il n’avait plus été aussi peu productif (19.2 points, 2.8 rebonds, 2.3 passes) depuis la saison… 2017/18. Autrement dit sa première à Chicago, quand il se remettait d’une rupture d’un ligament croisé.

Également freiné par une blessure à la cheville en décembre, Zach LaVine aurait pu espérer un changement d’équipe pour repartir de l’avant, mais les Kings n’ont pas réussi à lui trouver un nouveau point de chute avant la « trade deadline ». La faute à un trop gros salaire annuel (47.5 millions de dollars), qui continuera même d’augmenter la saison prochaine (49 millions de dollars).

Zach LaVine Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 MIN 77 24:42 42.2 34.1 84.2 0.4 2.4 2.8 3.6 2.1 0.7 2.5 0.1 10.1 2015-16 MIN 82 27:58 45.2 38.9 79.3 0.3 2.5 2.8 3.1 2.4 0.8 1.9 0.2 14.0 2016-17 MIN 47 38:54 45.9 38.7 83.6 0.4 3.0 3.4 3.0 2.2 0.9 1.8 0.2 18.9 2017-18 CHI 24 27:20 38.3 34.1 81.3 0.4 3.5 3.9 3.0 2.3 1.0 1.8 0.2 16.7 2018-19 CHI 63 34:28 46.7 37.4 83.2 0.6 4.0 4.7 4.5 2.2 1.0 3.4 0.4 23.7 2019-20 CHI 60 34:45 45.0 38.0 80.2 0.7 4.1 4.8 4.2 2.2 1.5 3.4 0.5 25.5 2020-21 CHI 58 35:04 50.7 41.9 84.9 0.6 4.4 5.0 4.9 2.4 0.8 3.5 0.5 27.4 2021-22 CHI 67 34:45 47.6 38.9 85.3 0.3 4.3 4.6 4.5 1.8 0.6 2.6 0.3 24.4 2022-23 CHI 77 35:57 48.5 37.5 84.8 0.5 3.9 4.5 4.2 2.1 0.9 2.5 0.2 24.8 2023-24 CHI 25 34:53 45.2 34.9 85.4 0.3 4.8 5.2 3.9 2.3 0.8 2.1 0.3 19.5 2024-25 CHI 42 34:06 51.1 44.6 79.7 0.3 4.5 4.8 4.5 1.5 0.9 2.9 0.2 24.0 2024-25 SAC 32 36:34 51.1 44.6 87.4 0.3 3.2 3.5 3.8 1.8 0.6 2.7 0.1 22.4 2025-26 SAC 39 31:23 47.9 39.0 88.0 0.2 2.6 2.8 2.3 2.1 0.7 1.9 0.3 19.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.