Zach LaVine absent une semaine

Pas spécialement à son avantage depuis un mois (16.7 points à 45% au shoot), malgré son démarrage canon, Zach LaVine doit maintenant observer une courte période d’arrêt.
En effet, les Kings ont annoncé qu’il allait manquer au moins une semaine de compétition, à cause d’une entorse « modérée » de la cheville gauche. L’arrière a subi sa blessure dimanche, face aux Timberwolves, et elle lui fera sans doute rater quatre matchs. On ne devrait donc pas le revoir sur pied avant Noël.
Alors que Domantas Sabonis (genou) est proche de revenir sur les parquets, et que Drew Eubanks (pouce) vient, lui, de rejoindre l’infirmerie, Sacramento (13e à l’Ouest) devra patienter avant de compter sur un groupe au complet.
Arrivé en Californie en début d’année 2025, Zach LaVine peine pour le moment à y trouver sa place et son nom commence même à apparaître dans les rumeurs de transfert (Bucks).
Approchant de la fin de son contrat, et susceptible de tester le marché dès l’été 2026, s’il fait une croix sur sa « player option », il reste un scoreur redoutable et capable d’aider plusieurs équipes ambitieuses.
|Zach LaVine
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2014-15
|MIN
|77
|24:42
|42.2
|34.1
|84.2
|0.4
|2.4
|2.8
|3.6
|2.1
|0.7
|2.5
|0.1
|10.1
|2015-16
|MIN
|82
|27:58
|45.2
|38.9
|79.3
|0.3
|2.5
|2.8
|3.1
|2.4
|0.8
|1.9
|0.2
|14.0
|2016-17
|MIN
|47
|38:54
|45.9
|38.7
|83.6
|0.4
|3.0
|3.4
|3.0
|2.2
|0.9
|1.8
|0.2
|18.9
|2017-18
|CHI
|24
|27:20
|38.3
|34.1
|81.3
|0.4
|3.5
|3.9
|3.0
|2.3
|1.0
|1.8
|0.2
|16.7
|2018-19
|CHI
|63
|34:28
|46.7
|37.4
|83.2
|0.6
|4.0
|4.7
|4.5
|2.2
|1.0
|3.4
|0.4
|23.7
|2019-20
|CHI
|60
|34:45
|45.0
|38.0
|80.2
|0.7
|4.1
|4.8
|4.2
|2.2
|1.5
|3.4
|0.5
|25.5
|2020-21
|CHI
|58
|35:04
|50.7
|41.9
|84.9
|0.6
|4.4
|5.0
|4.9
|2.4
|0.8
|3.5
|0.5
|27.4
|2021-22
|CHI
|67
|34:45
|47.6
|38.9
|85.3
|0.3
|4.3
|4.6
|4.5
|1.8
|0.6
|2.6
|0.3
|24.4
|2022-23
|CHI
|77
|35:57
|48.5
|37.5
|84.8
|0.5
|3.9
|4.5
|4.2
|2.1
|0.9
|2.5
|0.2
|24.8
|2023-24
|CHI
|25
|34:53
|45.2
|34.9
|85.4
|0.3
|4.8
|5.2
|3.9
|2.3
|0.8
|2.1
|0.3
|19.5
|2024-25
|CHI
|42
|34:06
|51.1
|44.6
|79.7
|0.3
|4.5
|4.8
|4.5
|1.5
|0.9
|2.9
|0.2
|24.0
|2024-25
|SAC
|32
|36:34
|51.1
|44.6
|87.4
|0.3
|3.2
|3.5
|3.8
|1.8
|0.6
|2.7
|0.1
|22.4
|2025-26
|SAC
|23
|32:47
|48.7
|38.5
|86.7
|0.3
|2.7
|3.0
|2.3
|2.2
|0.7
|2.2
|0.2
|20.2
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.