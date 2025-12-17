Zach LaVine absent une semaine

Pas spécialement à son avantage depuis un mois (16.7 points à 45% au shoot), malgré son démarrage canon, Zach LaVine doit maintenant observer une courte période d’arrêt.

En effet, les Kings ont annoncé qu’il allait manquer au moins une semaine de compétition, à cause d’une entorse « modérée » de la cheville gauche. L’arrière a subi sa blessure dimanche, face aux Timberwolves, et elle lui fera sans doute rater quatre matchs. On ne devrait donc pas le revoir sur pied avant Noël.

Alors que Domantas Sabonis (genou) est proche de revenir sur les parquets, et que Drew Eubanks (pouce) vient, lui, de rejoindre l’infirmerie, Sacramento (13e à l’Ouest) devra patienter avant de compter sur un groupe au complet.

Arrivé en Californie en début d’année 2025, Zach LaVine peine pour le moment à y trouver sa place et son nom commence même à apparaître dans les rumeurs de transfert (Bucks).

Approchant de la fin de son contrat, et susceptible de tester le marché dès l’été 2026, s’il fait une croix sur sa « player option », il reste un scoreur redoutable et capable d’aider plusieurs équipes ambitieuses.

Zach LaVine Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 MIN 77 24:42 42.2 34.1 84.2 0.4 2.4 2.8 3.6 2.1 0.7 2.5 0.1 10.1 2015-16 MIN 82 27:58 45.2 38.9 79.3 0.3 2.5 2.8 3.1 2.4 0.8 1.9 0.2 14.0 2016-17 MIN 47 38:54 45.9 38.7 83.6 0.4 3.0 3.4 3.0 2.2 0.9 1.8 0.2 18.9 2017-18 CHI 24 27:20 38.3 34.1 81.3 0.4 3.5 3.9 3.0 2.3 1.0 1.8 0.2 16.7 2018-19 CHI 63 34:28 46.7 37.4 83.2 0.6 4.0 4.7 4.5 2.2 1.0 3.4 0.4 23.7 2019-20 CHI 60 34:45 45.0 38.0 80.2 0.7 4.1 4.8 4.2 2.2 1.5 3.4 0.5 25.5 2020-21 CHI 58 35:04 50.7 41.9 84.9 0.6 4.4 5.0 4.9 2.4 0.8 3.5 0.5 27.4 2021-22 CHI 67 34:45 47.6 38.9 85.3 0.3 4.3 4.6 4.5 1.8 0.6 2.6 0.3 24.4 2022-23 CHI 77 35:57 48.5 37.5 84.8 0.5 3.9 4.5 4.2 2.1 0.9 2.5 0.2 24.8 2023-24 CHI 25 34:53 45.2 34.9 85.4 0.3 4.8 5.2 3.9 2.3 0.8 2.1 0.3 19.5 2024-25 CHI 42 34:06 51.1 44.6 79.7 0.3 4.5 4.8 4.5 1.5 0.9 2.9 0.2 24.0 2024-25 SAC 32 36:34 51.1 44.6 87.4 0.3 3.2 3.5 3.8 1.8 0.6 2.7 0.1 22.4 2025-26 SAC 23 32:47 48.7 38.5 86.7 0.3 2.7 3.0 2.3 2.2 0.7 2.2 0.2 20.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.