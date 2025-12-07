Zach LaVine est passé en mode agressif

Zach LaVine sortait d’un match très compliqué face à Houston où il n’avait mis que deux points en ne prenant que cinq tirs. Ce samedi, face au Heat, c’est un Zach LaVine avec une mentalité bien différente qui est arrivé sur le parquet de Miami.

S’il n’avait tiré que cinq fois sur l’intégralité de la rencontre contre les Rockets, il en a pris autant en six minutes de jeu face aux hommes d’Erik Spoelstra, pour inscrire 10 des 12 premiers points de son équipe. Le dunkeur de Sacramento finit le premier quart-temps avec 18 points et il enchaîne dans le deuxième acte pour rejoindre les vestiaires avec 29 points au compteur.

“Plus que tout, nous voulons que Zach soit agressif, c’est ce qu’il doit faire pour nous”, rappelle son entraîneur Doug Christie. “Il doit tirer plus de 3-points. C’est l’option numéro 1 lorsqu’il s’agit de prendre des ‘pull-ups’, on lui a posé des écrans, il en a mis en transition. Il a donné le ton avec une mentalité très agressive.”

Une équipe qui ne veut pas abandonner

Après la pause, l’ancien des Bulls se montre moins pour laisser le reste du collectif de Sacramento briller. Lors de cette rencontre, l’intégralité du cinq majeur des Kings a passé la barre des dix unités dont Maxime Raynaud qui, pour sa première titularisation, a compilé 12 points et 10 rebonds.

De son côté, Zach LaVine finit la partie avec 42 points à 12/24 au tir et 8/13 derrière l’arc en 39 minutes de jeu pour permettre aux Kings de dominer le Heat 127 à 111.

“La préparation a été la même”, affirme Zach LaVine après la rencontre. “Tous ceux présents dans le vestiaire sont des compétiteurs. Je suis un compétiteur. Personne n’abandonne et personne ne veut perdre. Nous traversons une période difficile, mais tout le monde se bat. Tout le monde va s’accrocher peu importe ce qu’il se dit à l’extérieur. On s’en fiche.”

Un succès qui permet à Sacramento de mettre fin à sa série de quatre défaites consécutives. Une série pendant laquelle Zach LaVine a été sur courant alternatif puisque s’il a mis 34 points face aux Grizzlies, il a été plus en difficulté contre les Suns avec 13 points à 5/14, mais aussi donc contre Houston où il a fini avec seulement deux points.

Zach LaVine Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 MIN 77 24:42 42.2 34.1 84.2 0.4 2.4 2.8 3.6 2.1 0.7 2.5 0.1 10.1 2015-16 MIN 82 27:58 45.2 38.9 79.3 0.3 2.5 2.8 3.1 2.4 0.8 1.9 0.2 14.0 2016-17 MIN 47 38:54 45.9 38.7 83.6 0.4 3.0 3.4 3.0 2.2 0.9 1.8 0.2 18.9 2017-18 CHI 24 27:20 38.3 34.1 81.3 0.4 3.5 3.9 3.0 2.3 1.0 1.8 0.2 16.7 2018-19 CHI 63 34:28 46.7 37.4 83.2 0.6 4.0 4.7 4.5 2.2 1.0 3.4 0.4 23.7 2019-20 CHI 60 34:45 45.0 38.0 80.2 0.7 4.1 4.8 4.2 2.2 1.5 3.4 0.5 25.5 2020-21 CHI 58 35:04 50.7 41.9 84.9 0.6 4.4 5.0 4.9 2.4 0.8 3.5 0.5 27.4 2021-22 CHI 67 34:45 47.6 38.9 85.3 0.3 4.3 4.6 4.5 1.8 0.6 2.6 0.3 24.4 2022-23 CHI 77 35:57 48.5 37.5 84.8 0.5 3.9 4.5 4.2 2.1 0.9 2.5 0.2 24.8 2023-24 CHI 25 34:53 45.2 34.9 85.4 0.3 4.8 5.2 3.9 2.3 0.8 2.1 0.3 19.5 2024-25 CHI 42 34:06 51.1 44.6 79.7 0.3 4.5 4.8 4.5 1.5 0.9 2.9 0.2 24.0 2024-25 SAC 32 36:34 51.1 44.6 87.4 0.3 3.2 3.5 3.8 1.8 0.6 2.7 0.1 22.4 2025-26 SAC 20 33:03 48.6 37.0 85.5 0.3 2.8 3.1 2.4 2.3 0.8 2.2 0.2 19.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.