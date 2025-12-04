Les Rockets explosent les Kings d’un grand Maxime Raynaud

Perdre deux matchs de suite n’est plus dans les habitudes des Rockets (14v-5d). Les Texans, qui avaient perdu leurs deux premières rencontres de la saison, ont effacé leur revers surprise dans l’Utah par une victoire autoritaire face aux Kings (5v-17d) avec un trio Alperen Sengun (28 points et 10 rebonds), Kevin Durant (24 points et 8 passes) et Amen Thompson (20 points et 12 rebonds) en grande forme.

Le tout sur un score (121-95) qui traduit mal la physionomie du match. Difficile en effet, au regard de l’écart final, d’imaginer que les visiteurs faisaient la course en tête au milieu du troisième quart-temps, après avoir remporté la première période sur le plus petit avantage (51-52). L’une des grandes explications à cette surprise a été française : Maxime Raynaud.

Envoyé sur le parquet après trois minutes de jeu à la place du titulaire quasi muet, Drew Eubanks, le Français s’est fait remarquer dès son arrivée avec un panier converti… avant la planche. Puis un second, puis des finitions près du cercle notamment main gauche… Maxime Raynaud n’a pas tardé à franchir la barre des 10 points.

La bascule dans le troisième quart-temps

Alors que la majorité des titulaires des Kings ont signé une soirée sans relief, Malik Monk et lui – 50 points à eux deux – ont été les principaux boosteurs dans le jeu de Sacramento. Seulement face à l’armada locale, on se doutait bien que cela ne suffirait pas.

Le changement de momentum est survenu dans le troisième quart-temps donc, quand Houston a décidé d’appliquer une recette bien connue : resserrer sa défense pour filer en transition. Là où Kevin Durant, à la finition ou la distribution, et les siens ont été intenables. Menés de six points (57-63), les Kings ont ainsi réagi par un 10-0, et globalement terminé le quart-temps sur une note salée (36-19).

Son équipe en contrôle total (87-71), Alperen Sengun, relativement discret au « scoring » jusqu’ici, se chargeait alors d’apporter sa touche sous le cercle pour enfoncer un peu plus une formation californienne à côté de son jeu pour finir.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Rockets toujours plus grands et rapides. S’ils n’ont converti que cinq paniers à 3-points, c’est parce que les Texans ont insisté là où cela faisait mal : dans la raquette adverse. Résultat : ils ont inscrit plus de 30 points de plus que leurs adversaires à l’intérieur (78-46), mais également capté 30 rebonds de plus (62-32) ! On remarque aussi la propension des hommes d’Ime Udoka, visible dans ce fameux troisième quart-temps, à se projeter vers l’avant avec 30 points inscrits en contre-attaque (contre 7 aux Kings).

– Nouveau record pour Maxime Raynaud. Récemment auteur de 19 points, le 42e choix de la dernière Draft a encore amélioré cette marque. Avec une performance impressionnante face à Alperen Sengun, contre lequel il a parfois fait parler son jeu d’appui et son très efficace « floater ». On notera que son impact s’est principalement fait sentir en amont du « garbage time ». À ce rythme-là, il a de bonnes chances de récupérer la place de titulaire.

– L’omniprésence de Steven Adams. Le pivot remplaçant texan sait toujours comment se rendre utile. Nouvelle démonstration cette nuit et particulièrement dans la grosse séquence du troisième quart-temps où il a été dans tous les bons coups par des petits gestes qui font la différence (écrans pour ouvrir la voie du cercle, ballons déviés…). En 18 minutes, il a apporté 11 points (5/6), 8 rebonds et 2 contres.

– Zach LaVine pas concerné. L’arrière s’est sérieusement troué dans sa pire sortie de la saison : 2 points à 1/5 aux tirs dont 0/3 de loin en 19 minutes. Doug Christie l’a sorti au milieu du troisième quart-temps pour ne plus faire appel à lui par la suite, Malik Monk étant bien plus productif. Sur X, certains ont même ironisé en demandant au FBI de se pencher sur cette non-performance…