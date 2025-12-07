Stats & Highlights de la nuit | Les Kings surprennent le Heat

Lanternes rouges dans leurs conférences respectives, les Pelicans et les Wizards enregistrent une défaite de plus. Pour les partenaires de Derik Queen, c’est la 6e de suite, et la 15e en 16 matches… Face à un Michael Porter Jr à 35 points et Nic Claxton en triple-double, les Pelicans n’ont pas pesé lourd, et les Nets ont compté jusqu’à 28 points d’avance pour finalement s’imposer 119-101.

Même soirée compliquée pour les Wizards, battus 131-116 à domicile par les Hawks d’un Jalen Johnson encore en triple-double. A ses côtés, six joueurs dépassent les 10 points et plus, dont un Onyeka Okongwu dominateur sous les panneaux avec 21 points, 9 rebonds, 6 passes et 3 contres, tandis que Vit Krejci continue de soigner son adresse à 3-points. A Washington, toujours pas de Français, ni de Khris Middleton, et CJ McCollum est bien seul.

Raynaud titulaire

Comme leurs voisins californiens de Golden State, les Kings créent la surprise en s’imposant 127-111 à Miami. Aux côtés d’un Maxime Raynaud titulaire, c’est Zach LaVine qui est le MVP de la rencontre avec ses 42 points et ses 8 paniers primés. Les Kings frappent dans le 2e quart-temps avec un 23-7 qui leur permet d’atteindre la pause avec 17 points d’avance (72-55). C’est la 3e défaite de suite de Miami, tandis que les Kings mettent fin à une série de quatre revers d’affilée.

Washington – Atlanta 116 – 131

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Brooklyn – New Orleans 119 – 101

Miami – Sacramento 111 – 127

