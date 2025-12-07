Matchs
NBA
Matchs
NBA

Stats & Highlights de la nuit | Les Kings surprennent le Heat

Publié le 7/12/2025 à 7:27 Twitter Facebook

NBA – Après quatre défaites de suite, les Kings d’un grand Zach LaVine viennent s’imposer à Miami. Ce n’est que la 4e fois de leur histoire qu’ils gagnent dans cette salle.

Lanternes rouges dans leurs conférences respectives, les Pelicans et les Wizards enregistrent une défaite de plus. Pour les partenaires de Derik Queen, c’est la 6e de suite, et la 15e en 16 matches… Face à un Michael Porter Jr à 35 points et Nic Claxton en triple-double, les Pelicans n’ont pas pesé lourd, et les Nets ont compté jusqu’à 28 points d’avance pour finalement s’imposer 119-101.

Même soirée compliquée pour les Wizards, battus 131-116 à domicile par les Hawks d’un Jalen Johnson encore en triple-double. A ses côtés, six joueurs dépassent les 10 points et plus, dont un Onyeka Okongwu dominateur sous les panneaux avec 21 points, 9 rebonds, 6 passes et 3 contres, tandis que Vit Krejci continue de soigner son adresse à 3-points. A Washington, toujours pas de Français, ni de Khris Middleton, et CJ McCollum est bien seul.

Raynaud titulaire

Comme leurs voisins californiens de Golden State, les Kings créent la surprise en s’imposant 127-111 à Miami. Aux côtés d’un Maxime Raynaud titulaire, c’est Zach LaVine qui est le MVP de la rencontre avec ses 42 points et ses 8 paniers primés. Les Kings frappent dans le 2e quart-temps avec un 23-7 qui leur permet d’atteindre la pause avec 17 points d’avance (72-55). C’est la 3e défaite de suite de Miami, tandis que les Kings mettent fin à une série de quatre revers d’affilée.

Dallas – Houston

Cleveland – Golden State

Detroit – Milwaukee

Minnesota – LA Clippers

Washington – Atlanta 116 – 131

Washington Wizards / 116 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
CJ McCollum 36 9/17 7/12 3/4 0 0 0 3 3 0 6 0 28 16
Justin Champagnie 32 6/9 2/3 2/3 1 4 5 3 3 1 0 3 16 24
KyShawn George 36 6/11 3/7 0/0 1 5 6 7 3 3 5 1 15 22
Marvin Bagley III 19 3/5 0/0 0/0 0 3 3 2 3 1 1 1 6 10
Carlton Carrington 37 4/6 3/4 3/3 0 2 2 8 2 1 1 0 14 22
Tristan Vukcevic 27 7/14 1/6 3/3 1 4 5 4 0 0 1 0 18 19
Will Riley 19 6/12 1/5 2/2 1 0 1 0 1 0 3 0 15 7
Malaki Branham 14 0/3 0/0 2/2 0 1 1 1 1 0 3 0 2 -2
Jamir Watkins 16 0/2 0/1 2/2 0 3 3 0 2 0 0 0 2 3
AJ Johnson 2 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Anthony Gill 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 41/80 17/38 17/19 4 22 26 28 18 6 20 5 116
Atlanta Hawks / 131 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Mouhamed Gueye 8 2/2 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 5
Keaton Wallace 4 0/2 0/1 0/0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 -1
Asa Newell 12 5/6 1/1 0/0 3 0 3 3 2 0 0 0 11 16
Zaccharie Risacher 19 3/6 0/1 1/1 2 3 5 3 2 1 0 0 7 13
Jalen Johnson 39 10/18 2/5 8/8 0 12 12 12 1 2 3 0 30 45
Onyeka Okongwu 36 10/17 0/4 1/1 5 4 9 6 3 2 3 3 21 31
Dyson Daniels 36 4/16 0/5 4/4 3 3 6 3 1 0 2 0 12 7
Nickeil Alexander-Walker 32 7/15 3/10 0/0 2 2 4 4 3 3 3 0 17 17
Vit Krejci 31 5/9 4/8 0/0 0 2 2 2 2 3 0 0 14 17
Luke Kennard 23 6/7 3/4 0/0 0 3 3 2 0 2 1 0 15 20
Total 52/98 13/39 14/14 15 30 45 36 16 13 12 3 131

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Brooklyn – New Orleans 119 – 101

Brooklyn Nets / 119 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Drake Powell 21 1/4 1/3 0/0 0 1 1 3 1 0 1 0 3 3
Jalen Wilson 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Michael Porter Jr. 33 14/23 5/10 2/2 2 7 9 3 1 2 2 1 35 39
Noah Clowney 30 4/11 2/5 0/0 2 4 6 0 3 0 2 1 10 8
Nicolas Claxton 29 5/9 0/0 4/6 4 6 10 10 1 0 2 3 14 29
Terance Mann 26 4/8 1/3 1/1 2 3 5 4 2 0 0 0 10 15
Egor Demin 25 3/5 2/4 0/0 1 3 4 7 3 0 3 0 8 14
Ziaire Williams 14 3/6 1/4 2/2 0 1 1 0 1 2 0 0 9 9
Danny Wolf 19 3/7 1/2 0/0 1 3 4 2 2 1 3 1 7 8
Day'Ron Sharpe 19 7/8 0/0 2/3 1 2 3 3 1 1 2 1 16 20
Ben Saraf 20 3/8 1/4 0/0 0 1 1 4 0 0 1 0 7 6
Total 47/89 14/35 11/14 13 31 44 36 17 6 16 7 119
New Orleans Pelicans / 101 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Trey Murphy III 35 10/17 2/7 1/2 2 2 4 4 1 2 4 0 23 21
Saddiq Bey 33 6/14 2/5 4/4 3 3 6 2 0 0 0 0 18 18
Derik Queen 26 2/5 0/0 2/2 0 9 9 4 4 1 3 1 6 15
Bryce McGowens 24 5/8 1/1 5/6 0 2 2 1 3 0 1 1 16 15
Jeremiah Fears 33 4/16 0/3 6/7 1 1 2 5 0 1 1 0 14 8
Yves Missi 18 2/4 0/0 0/0 4 2 6 2 2 0 1 0 4 9
Jordan Hawkins 14 2/5 2/4 0/0 1 1 2 1 0 0 0 0 6 6
Jose Alvarado 30 4/6 1/3 0/1 0 2 2 6 2 4 4 0 9 14
Karlo Matkovic 11 1/2 1/1 0/0 0 2 2 0 3 0 1 1 3 4
Micah Peavy 16 1/5 0/1 0/0 0 1 1 2 0 1 0 0 2 2
Total 37/82 9/25 18/22 11 25 36 27 15 9 15 3 101

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Miami – Sacramento 111 – 127

Miami Heat / 111 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Andrew Wiggins 26 6/10 1/3 0/0 2 2 4 4 2 0 3 0 13 14
Bam Adebayo 25 4/9 0/3 1/2 2 5 7 3 0 0 0 0 9 13
Kel'el Ware 30 2/4 0/1 1/2 3 3 6 0 1 2 1 2 5 11
Norman Powell 26 6/14 1/5 5/6 1 1 2 1 4 0 0 1 18 13
Dru Smith 19 1/6 0/1 2/2 0 1 1 2 0 1 1 1 4 3
Nikola Jovic 31 4/11 2/7 2/3 0 2 2 6 2 1 4 0 12 9
Jaime Jaquez Jr. 35 9/15 1/1 8/12 1 5 6 6 3 0 2 0 27 27
Simone Fontecchio 26 8/14 4/9 0/1 1 6 7 0 3 0 0 0 20 20
Jahmir Young 8 0/1 0/1 0/0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1
Keshad Johnson 14 1/2 0/0 1/4 1 4 5 0 2 0 0 0 3 4
Total 41/86 9/31 20/32 11 30 41 23 17 5 12 4 111
Sacramento Kings / 127 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
DeMar DeRozan 40 6/11 1/2 0/1 1 5 6 6 2 2 0 0 13 21
Keegan Murray 32 6/11 2/5 2/4 1 3 4 1 2 2 1 2 16 17
Maxime Raynaud 25 6/11 0/2 0/0 1 9 10 1 2 0 0 2 12 20
Zach LaVine 39 12/24 8/13 10/11 0 6 6 1 3 1 0 0 42 37
Russell Westbrook 32 5/11 1/4 1/1 0 1 1 10 3 3 6 0 12 14
Malik Monk 18 1/7 0/4 1/2 0 0 0 4 4 0 1 0 3 -1
Drew Eubanks 11 2/2 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 4 6
Nique Clifford 18 7/8 1/1 0/0 1 5 6 0 3 1 2 0 15 19
Precious Achiuwa 16 3/5 0/0 1/2 3 7 10 1 0 0 0 0 7 15
Keon Ellis 9 1/3 1/2 0/0 0 1 1 0 0 1 0 1 3 4
Total 49/93 14/33 15/21 8 38 46 24 19 10 10 5 127

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Miami Heat en 1 clic

Sacramento Kings en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes