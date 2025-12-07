Matchs
Les Pistons font sauter la zone des Bucks

Les Pistons ont fini par trouver la clé face à Milwaukee en “back-to-back”, s’imposant 124-112 après avoir fait sauter la défense de zone des Bucks.

“Back-to-back” victorieux pour les Pistons, qui ont décroché cette nuit leur 10e victoire de la saison à domicile en relevant le défi proposé par les Bucks, grâce à l’axe 1-5 Cunningham-Duren et l’adresse extérieure de leurs shooteurs extérieurs  pour faire la différence après le repos.

Milwaukee a fait de son mieux pour essayer de ralentir ces Pistons, et le plan a plutôt bien fonctionné pendant trois quart-temps. Les Bucks ont d’abord tenu grâce à l’improbable 4/4 au tir de Myles Turner avec trois paniers à 3-points convertis puis un 2+1 pour débuter la partie puis à l’efficacité du tandem Porter-Jr Kuzma. Mais c’est surtout la défense de zone qui a porté ses fruits face à des Pistons en quête de repères. Résultat des courses, malgré de bonnes séquences du trio Cunningham-Thompson-Stewart, Detroit s’est retrouvé sous pression à la pause suite au 9-2 passé par la triplette Porter Jr-Trent Jr-Portis (61-56).

Les locaux ont retrouvé de l’allant au retour des vestiaires, avec plus de mouvement et d’efficacité qui ont contribué à faire vaciller la zone adverse. Jalen Duren (10 points en troisième quart-temps) a fait péter le verrou en finissant par deux fois sous le cercle, puis Cade Cunningham et Isaiah Stewart ont étiré la défense des Bucks par leur adresse extérieure. Le 2+1 signé Cade Cunningham dans la foulée a permis de conclure un 13-3 pour placer Milwaukee à 15 longueurs (74-59). Ausar Thompson a pris le relais au scoting, mais les deux paniers à 3-points de Kyle Kuzma et Kevin Porter Jr puis le 10-3 passé en fin de période ont maintenu les Bucks dans le coup à l’approche du dernier acte (89-81).

C’est à ce moment que le verrou de la franchise du Wisconsin a définitivement sauté. Jaden Ivey a apporté son grain de sel en plantant deux flèches à 3-points avant d’être imité par Javonte Green, Isaiah Stewart et Caris LeVert, lui aussi par deux fois. Une avalanche de 3-points qui a fini par faire abdiquer Milwaukee pour de bon, à cinq minutes du terme (116-91), offrant une fin de match tranquille au leader de la conférence Est, vainqueur 124-112.

CE QU’IL FAUT RETENIR

L’ajustement des Pistons à la zone. En l’absence de Giannis Antetokounmpo, tous les moyens sont bons pour essayer de rivaliser. Sur le parquet du meilleur bilan de la conférence, Doc Rivers a opté par une défense de zone qui a porté ses fruits en première mi-temps, provoquant notamment 13 ballons perdus par Detroit. La suite a été plus difficile, car Detroit a fini par trouver la clé avec les ingrédients habituels, plus de mouvement, un Jalen Duren en finisseur près du cercle et aussi plus d’adresse extérieur. A tel point que Milwaukee a fini par exploser en début de quatrième quart-temps, allant jusqu’à concéder à 27 points en fin de match. A l’arrivée, Detroit n’a perdu qu’un ballon en deuxième mi-temps !

Le fantôme de Giannis Antetokounmpo. Si le contenu a été intéressant pour les Bucks, compte tenu de l’absence de Giannis Antetokounmpo et du contexte, en “back-to-back” chez le premier de la conférence, les chiffres sont là pour rappeler les troupes de Doc Rivers à la réalité. En l’absence du “Greek Freak”, Milwaukee n’a pas encore gagné le moindre match, portant son total à six revers en six matchs après le “back-to-back” de cette nuit.

Kevin Porter Jr marque le coup. Un match plein pour le meneur, qui a surfé sur une belle adresse de loin (7/9) pour prendre confiance et livrer sa meilleure prestation sous le maillot des Bucks depuis son arrivée, avec 32 points à 11/16 au tir, 4 rebonds, 6 passes décisives, 4 interceptions pour une seule balle perdue en 36 minutes.

Detroit Pistons / 124 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Ausar Thompson 27 6/7 0/0 1/3 2 4 6 8 0 1 1 0 13 24
Isaiah Stewart 25 6/8 3/5 4/4 0 2 2 0 2 0 1 1 19 19
Jalen Duren 33 6/8 0/0 4/5 4 12 16 1 2 0 1 1 16 30
Duncan Robinson 24 2/7 1/6 2/3 0 2 2 1 4 0 1 0 7 3
Cade Cunningham 32 8/18 3/10 4/4 2 4 6 12 2 0 3 1 23 29
Ronald Holland II 18 0/8 0/4 4/5 1 3 4 1 1 1 0 0 4 1
Jaden Ivey 16 3/4 3/3 1/2 0 5 5 2 2 0 2 0 10 13
Javonte Green 17 5/9 2/4 1/1 0 0 0 0 2 2 2 0 13 9
Caris LeVert 21 3/5 3/5 2/2 1 1 2 1 3 0 2 1 11 11
Paul Reed 15 3/8 0/1 0/2 6 3 9 3 3 0 0 0 6 11
Marcus Sasser 4 0/1 0/1 0/0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1
Chaz Lanier 4 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
Daniss Jenkins 4 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 1
Total 43/86 15/40 23/31 16 36 52 31 26 5 14 4 124
Milwaukee Bucks / 112 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Myles Turner 25 4/8 3/7 1/1 0 1 1 0 4 1 1 1 12 10
Amir Coffey 8 0/0 0/0 4/4 0 1 1 0 0 0 0 0 4 5
Pete Nance 5 1/3 1/3 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 2
Thanasis Antetokounmpo 5 2/2 0/0 3/6 1 1 2 0 3 1 1 0 7 6
Cole Anthony 5 1/2 1/1 0/0 0 2 2 2 0 0 0 0 3 6
Bobby Portis 20 2/11 1/3 2/5 2 5 7 4 1 1 1 2 7 8
Andre Jackson Jr. 11 1/1 0/0 2/2 2 1 3 2 2 0 1 1 4 9
Kyle Kuzma 29 5/12 1/2 4/5 1 3 4 1 4 1 3 0 15 10
Jericho Sims 31 1/1 0/0 0/0 1 2 3 1 4 1 1 0 2 6
Kevin Porter Jr. 36 11/16 7/9 3/5 1 3 4 6 1 4 1 1 32 39
Ryan Rollins 23 4/14 1/7 1/2 1 5 6 6 3 0 2 0 10 9
Gary Trent Jr. 28 4/11 1/5 2/2 1 0 1 1 1 1 0 0 11 7
Gary Harris 14 1/2 0/1 0/0 1 0 1 1 3 0 1 0 2 2
Total 37/83 16/38 22/32 11 25 36 24 26 10 12 5 112

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

