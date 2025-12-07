Transparent à OKC, Anthony Davis se venge sur les Rockets

Réaction convaincante de la part des Mavs. Au lendemain de leur lourde défaite subie face au champion en titre, les Texans ont réagi en force en repoussant leurs voisins, les Rockets (122-109). Un succès marqué par la réaction individuelle d’Anthony Davis – auteur de l’un des pires matchs de sa carrière face à OKC (2 points à 1/9 aux tirs) – qui a montré la voie avec ses 29 points (14/19 aux tirs) dans ce match.

« AD », qui a ainsi remporté son duel à distance avec Kevin Durant (27 points à 11/20 aux tirs), s’est montré particulièrement inspiré dans le troisième quart-temps avec ses 13 points au cœur d’une période largement remportée par les locaux pour faire basculer la rencontre. Les deux équipes avaient regagné leur vestiaire sur une égalité parfaite (57-57) à la pause.

Privés d’Alperen Sengun (malade), ainsi que Steven Adams (cheville), les visiteurs, qui évoluaient également en « back-to-back », s’étaient appuyés sur un Kevin Durant en grande réussite, malgré la pression de PJ Washington, avec 20 points en première période. Changement d’ambiance dans la seconde partie de ce troisième quart-temps où Houston a eu beaucoup plus de mal à s’exprimer en attaque.

Un 14-0 fatal dans le troisième quart-temps

Davis venait d’intercepter facilement une transmission avant d’aller dunker en contre-attaque, puis d’enchaîner avec un contre devant Jabari Smith Jr. à proximité du cercle. Le très inspiré Brandon Williams (20 points) a ensuite intercepté à son tour une mauvaise passe de Reed Sheppard pour servir Washington au dunk en contre-attaque. Le même Washington volait un autre ballon devant le meneur d’en face pour sanctionner de la même manière.

Cette séquence intervenait au cœur d’un 14-0 infligé par les locaux, qui allaient remporter largement la période (37-20) pour démarrer le quatrième quart-temps dans les meilleures conditions (94-77). Ime Udoka ne forcera pas le destin en décidant de se priver de Durant pour cette ultime période, remportée de peu par sa formation, mais qui ne parviendra toutefois pas à revenir sous les 10 points.

Après un nouveau ballon chipé par Williams, Cooper Flagg trouvait Davis pour un énième dunk à moins de quatre minutes de la fin (116-102). Dallas ne se fera pas peur dans le final.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Les Rockets pris de vitesse. Les visiteurs ont lâché trop de munitions en attaque, ce qui a conduit Dallas à sanctionner à foison en contre-attaque : 28 points inscrits dans ce contexte, soit 20 de plus que leurs adversaires (8). Des Rockets qui ont également pris 20 points de plus en matière de sanction après « turnovers » (34-14). Au regard du repli défensif affiché par les visiteurs, ces derniers ont parfois clairement manqué d’envie.

La petite soirée d’Amen Thompson. Au lendemain de sa meilleure sortie au « scoring » de l’année (31 points), Thompson n’a pas réussi à imprimer son rythme dans cette partie. En 33 minutes, il termine avec seulement 7 points à 2/11 aux tirs, 6 rebonds, 6 passes, mais également autant de ballons perdus.

Dallas à un match du « play-in ». Parmi les équipes du bas de tableau à l’Ouest, c’est la formation la plus en forme. Les Mavs (9v-16d) ont remporté quatre de leurs cinq dernières sorties. 12e à l’Ouest, ils se rapprochent ainsi des Blazers (9v-14d), actuellement 10e de la conférence. Après la réception des Nets seulement vendredi prochain, les Texans feraient bien de s’imposer dans l’Utah par la suite pour passer devant le Jazz au classement.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.