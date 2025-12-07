Les Wolves qui rient, les Clippers qui pleurent

Après une nouvelle défaite la veille sur le parquet des Grizzlies, les Clippers se rendaient à Minneapolis pour y défier les Wolves sur une série de quatre victoires consécutives avant cette rencontre. Les Angelinos signent un bon début de match en ne laissant Minnesota inscrire que 22 points dans le premier quart-temps. À l’inverse, la défense des Wolves n’est pas encore en place et ne parvient pas à contenir les offensives des Clippers. Résultat, les hommes de Chris Finch sont menés 34 à 22 au terme du premier acte.

Dans les minutes suivantes, les deux attaques s’enrayent malgré un beau dunk de Kobe Sanders sur Julius Randle (24 points, 6 passes). Les Clippers sont les premiers à régler la mire et creusent un peu plus à l’écart grâce à deux flèches longue distance du duo Kawhi Leonard (20 points, 3 rebonds) – James Harden (34 points, 5 rebonds, 6 passes). Les Wolves répondent par l’intermédiaire de Julius Randle qui ramène son équipe à dix longueurs sauf qu’à la fin de cette première mi-temps, Rudy Gobert (4 points, 7 rebonds) commet une faute flagrante sur un tir à 3-points James Harden, ce qui permet aux visiteurs de mener 56-42 au moment de rejoindre les vestiaires.

Le “game winner” pour Naz Reid

Après la pause, et comme c’est souvent le cas cette saison, les Clippers prennent l’eau. Jaden McDaniels (27 points à 10/13 au tir) se réveille et lance un 9-0 en faveur des locaux qui leur permet de revenir à six points (60-54). Si Kawhi Leonard essaye de calmer l’incendie, Julius Randle lui répond avec un tir primé. James Harden tente de redonner un peu d’air aux Californiens à la fin de ce troisième acte, mais Minnesota ne se laisse plus distancer et ne compte plus que six longueurs de retard au moment de débuter le dernier acte (78-72).

Un quatrième quart-temps où les Wolves arrivent à rapidement reprendre l’avantage alors qu’ils avaient compté jusqu’à 18 points de retard (85-82). Dès lors, Minnesota déroule et creuse l’écart, mais les Clippers reviennent alors que Rudy Gobert est exclu à cause de ses six fautes. À une minute du terme, Ivica Zubac (15 points, 13 rebonds) réussit un 2+1 qui remet les deux équipes à égalité. Si Bogdan Bogdanovic répond à Mike Conley, l’issue de ce match vient de Naz Reid (19 points, 9 rebonds). À 15 secondes du terme, il réussit un tir à 3-points dans le corner et offre la victoire à son équipe, 109 à 106.

Les Wolves enchaînent ainsi un cinquième succès de rang et enfoncent un peu plus les Clippers dans les profondeurs de l’Ouest.

CE QU’IL FAUT RETENIR :

James Harden dans le top 10 des meilleurs scoreurs : Au milieu du troisième quart-temps, James Harden réussit deux lancers francs. Deux paniers qui lui permettent de dépasser Carmelo Anthony pour devenir le dixième meilleur scoreurs de l’histoire de la NBA. Le meneur finit sa soirée avec 34 points et un total en carrière qui s’élève à 28 303 unités.

Le troisième quart-temps a encore frappé. Une nouvelle fois, les Clippers ont pris l’eau après la pause. Les hommes de Tyronn Lue n’ont pas réussi à contenir le réveil de Jaden McDaniels et ont vu leur avance fondre comme neige au soleil dans le troisième quart-temps. Alors qu’ils avaient 14 points d’avance à la pause, les Wolves n’en avaient plus que six avant d’entamer le dernier acte. Portés par ce bel élan, ils ont enchaîné dans les douze dernières minutes et ont pu s’imposer grâce à ce tir décisif de Naz Reid.

Cinquième victoire de suite pour Minnesota. Alors qu’Anthony Edwards a manqué son match avec seulement 15 points à 3/11 au tir, les Wolves ont pu compter sur le trio Randle – Reid – McDaniels pour renverser les Clippers et valider un cinquième succès consécutif. Les hommes de Chris Finch possèdent désormais un bilan de 15 victoires pour huit défaites et s’installent un peu plus dans le top 6 de l’Ouest.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.