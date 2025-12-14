Drew Eubanks absent, Maxime Raynaud propulsé patron de la raquette des Kings

Avec les malheurs des Kings, antépénultièmes de la conférence Ouest (6 victoires – 19 défaites), Maxime Raynaud en a profité pour s’installer dans la rotation de Doug Christie, il y a un mois. Notamment depuis que Domantas Sabonis est écarté des terrains à cause de son genou.

Un autre blessé est maintenant à déplorer dans la raquette de Sacramento et il s’agit de Drew Eubanks. En l’occurrence, il souffre de la main, et plus précisément d’une fracture-avulsion au niveau du pouce gauche, qui le fera manquer au moins trois semaines de compétition. Rendez-vous donc en janvier, pour l’intérieur de 28 ans.

En revanche, avec uniquement Precious Achiuwa, voire Dario Saric et Dylan Cardwell, pour jouer pivot, cela ouvre forcément la voie à Maxime Raynaud. Celui-ci est titulaire depuis trois matchs, pour près de 30 minutes de temps de jeu, affichant surtout 15.5 points et 7.2 rebonds de moyenne (à 59% au shoot) depuis six matchs.

Sans Drew Eubanks (5.3 points et 2.8 rebonds sur une quinzaine de minutes), le Français va pouvoir continuer de progresser en Californie : « On voit que Maxime grandit devant nos yeux » se réjouissait récemment Scott Perry, son dirigeant. « La chance pour lui, et la malchance pour les Kings, c’est la blessure de Domantas Sabonis. Cela l’aide à jouer plus tôt dans la saison alors que, peut-être, il n’aurait pas autant joué si Sabonis était présent. Il a saisi cette opportunité et c’est ce qu’on veut chez un jeune joueur. Il s’améliore match après match. »

Maxime Raynaud Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 SAC 17 18:00 52.7 35.7 75.9 1.2 3.4 4.6 1.0 2.1 0.4 0.8 0.5 8.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.