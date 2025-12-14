Drew Eubanks absent, Maxime Raynaud propulsé patron de la raquette des Kings

Avec les malheurs des Kings, antépénultièmes de la conférence Ouest (6 victoires – 19 défaites), Maxime Raynaud en a profité pour s’installer dans la rotation de Doug Christie, il y a un mois. Notamment depuis que Domantas Sabonis est écarté des terrains à cause de son genou.
Un autre blessé est maintenant à déplorer dans la raquette de Sacramento et il s’agit de Drew Eubanks. En l’occurrence, il souffre de la main, et plus précisément d’une fracture-avulsion au niveau du pouce gauche, qui le fera manquer au moins trois semaines de compétition. Rendez-vous donc en janvier, pour l’intérieur de 28 ans.
En revanche, avec uniquement Precious Achiuwa, voire Dario Saric et Dylan Cardwell, pour jouer pivot, cela ouvre forcément la voie à Maxime Raynaud. Celui-ci est titulaire depuis trois matchs, pour près de 30 minutes de temps de jeu, affichant surtout 15.5 points et 7.2 rebonds de moyenne (à 59% au shoot) depuis six matchs.
Sans Drew Eubanks (5.3 points et 2.8 rebonds sur une quinzaine de minutes), le Français va pouvoir continuer de progresser en Californie : « On voit que Maxime grandit devant nos yeux » se réjouissait récemment Scott Perry, son dirigeant. « La chance pour lui, et la malchance pour les Kings, c’est la blessure de Domantas Sabonis. Cela l’aide à jouer plus tôt dans la saison alors que, peut-être, il n’aurait pas autant joué si Sabonis était présent. Il a saisi cette opportunité et c’est ce qu’on veut chez un jeune joueur. Il s’améliore match après match. »
|Maxime Raynaud
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2025-26
|SAC
|17
|18:00
|52.7
|35.7
|75.9
|1.2
|3.4
|4.6
|1.0
|2.1
|0.4
|0.8
|0.5
|8.5
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.