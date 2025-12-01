Encore davantage de minutes pour Maxime Raynaud aux Kings

« Non ! », a-t-il lancé d’une voix grave en direction de l’arbitre. Ce dernier venait de sanctionner Maxime Raynaud après une lutte sous le cercle avec Zach Edey pour prendre la position au poste. Le Français allait connaître quantité de batailles similaires avec le pivot des Grizzlies dans cette partie.

Et être régulièrement sanctionné – deux écrans mobiles en attaque, une faute volontaire sur la fin… – au point de retourner prématurément sur son banc avec six fautes. Avant cela, en 23 minutes, le Français aura tout de même eu le temps de cumuler 9 points (3/7), 6 rebonds, 3 passes et 1 contre. Tout en disputant le « money time ».

« Max a fait du super boulot. Il arrive en étant très attentif au plan de jeu, en essayant de l’exécuter au plus haut niveau, en comprenant bien les choses. Il communique vraiment très bien », félicite son coach Doug Christie, dont l’équipe a tout de même perdu un troisième match de rang.

Un temps de jeu encore aléatoire

Ce dernier l’utilise de façon très aléatoire ces derniers temps : 22 minutes face au Jazz, 9 contre les Suns, 14 face aux Wolves, 8 face aux Nuggets, 21 face aux Grizzlies précédemment… Une équipe de Memphis contre laquelle ses centimètres ne sont jamais de trop.

« C’est un jeune joueur, donc tout ce qui concerne le rapport de force, le niveau physique et différentes choses qu’il est en train d’apprendre sous nos yeux… ça peut être difficile. Surtout face à un grand comme Zach Edey ou Jaren Jackson Jr. Ces gars-là sont immenses, mais il commence à tenir le choc, et on voit que le jeu commence à ralentir pour lui », analyse son coach.

Domantas Sabonis absent pour encore au moins deux semaines, Maxime Raynaud, qui joue 15 minutes en moyenne depuis le début de saison, pourrait ainsi voir son temps de jeu augmenter et se stabiliser. « À mesure que ça ralentira et qu’il continuera de progresser, son temps de jeu va augmenter », promet Doug Christie qui, depuis deux semaines, fait confiance à Drew Eubanks comme pivot titulaire.

Maxime Raynaud Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 SAC 12 13:50 48.3 25.0 81.3 0.8 2.5 3.3 0.5 1.8 0.3 0.5 0.3 5.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.