Maxime Raynaud profite des malheurs des Kings pour signer son record personnel

Les deux victoires un peu miraculeuses face aux Nuggets et aux Wolves n’auront pas redonné longtemps le sourire aux Kings. Déjà battus par les Suns, les joueurs de Doug Christie ont cette fois mordu la poussière dans l’Utah, se retrouvant mené de 17 points (90-73) à l’entame du dernier quart-temps de la rencontre.

Après le 10-0 d’Utah qui a définitivement fait basculer le match en faveur des joueurs de Will Hardy en fin de troisième quart-temps, le coach de Sacramento a lancé Maxime Raynaud, qui n’est plus ressorti.

Certes, le Jazz ne va jamais réellement trembler, mais le rookie français va profiter de cette fin de match pour inscrire 16 points dans le quatrième quart-temps, souvent servi par Russell Westbrook, pour s’offrir son record en NBA. Il termine la rencontre avec 19 points à 7/11 au tir dont 1/2 à 3-points, 4 rebonds et 1 contre en 21 minutes !

« Il y a une forme d’assurance dans le jeu de Max » apprécie Doug Christie. « C’est un jeune joueur mais même quand il fait des erreurs, il vient me parler et il n’y a pas de panique chez lui. J’apprécie vraiment ça. C’est quelqu’un qui communique très bien sur le terrain et l’une des pièces de notre futur. J’apprécie vraiment ce qu’il apporte des deux côtés du terrain. Sa capacité à prendre des rebonds, à protéger le cercle alors qu’il va devenir plus costaud, qu’il va mieux comprendre ce qu’il peut faire. Mais c’est vraiment un bon match de sa part. »

Et peut-être une belle promesse pour l’avenir, alors que la direction de ce groupe est de plus en plus incertaine…

Maxime Raynaud Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 SAC 11 13:11 44.7 16.7 81.8 0.8 2.5 3.3 0.5 1.6 0.4 0.5 0.3 4.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.