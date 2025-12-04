De plus en plus indispensable, Maxime Raynaud se dirige vers le cinq majeur

Il n’était pas titulaire, mais c’était tout comme. Sur le parquet des Rockets, Maxime Raynaud a été envoyé sur le parquet, à la place du titulaire Drew Eubanks, au bout de trois minutes de jeu. Même scénario au démarrage de la seconde période où le Français a été lancé… deux minutes après la reprise.

« Absolument, oui. C’est vraiment une idée, j’y ai pensé ce soir », reconnaît Doug Christie après le match, sur le fait de titulariser le Français prochainement. Sur ce match, le coach des Kings a continué de miser sur Drew Eubanks, pour « l’aider à trouver sa voie dans son rôle », mais le titulaire n’a quasiment pas existé (2 points en 10 minutes).

Tout l’inverse de son remplaçant qui a fait une entrée en jeu remarquée avec un panier primé en tête de raquette converti avec la planche. Après un second panier à 3-points marqué, il a enchaîné les finitions sous le cercle pour boucler son premier quart-temps avec déjà 12 points au compteur.

Une routine qui rentre

Il a poursuivi ses efforts dans le troisième quart-temps, avec notamment une feinte puis une finition main gauche devant Alperen Sengun. Avec ce tir très technique, il offrait six points d’avance à sa formation, son plus gros avantage dans un match qui allait finalement commencer à tourner en faveur des locaux.

« Il y a eu de très bonnes choses avec lui. Je veux qu’il s’assure d’être vraiment concentré et de bien prendre soin du ballon », remarque Doug Christie, en soulignant que son pivot avait perdu un ballon. C’était dans le dernier quart-temps, sur une tentative de transmission osée, avec une passe dans le dos, vers un coéquipier.

Hormis ce détail, Maxime Raynaud a signé un match brillant à 25 points (10/15), 6 rebonds et 3 passes en 32 minutes. Soit un nouveau record en carrière pour lui, qui voit son temps de jeu augmenter ces dernières semaines.

« On finit par entrer dans une routine. Tu sais où tu dois être, ce que tu dois faire. […] Répéter les choses le plus possible, c’est vraiment ce qui te fait progresser comme rookie. Je ne dirais pas que le jeu a ralenti. Mais c’est un peu plus facile qu’au premier jour du training camp », remarque le pivot, qui devrait bénéficier d’un temps de jeu conséquent pour encore au moins six matchs, jusqu’au retour de Domantas Sabonis.

Titulaire face au Heat samedi ?

« L’expérience est la meilleure des enseignantes », formule un DeMar DeRozan marqué par sa production de la soirée. Leur coach ne dit pas autre chose. Doug Christie est persuadé qu’il a tout pour devenir un « bon professionnel » de cette ligue et que ce genre d’affrontement face « aux Sengun, aux (Steven) Adams » n’a que du bon pour forger son expérience. Et sa meilleure appréhension des petites choses.

« Par exemple, quand tu te replies en transition, où commencer à les prendre ? Tu ne peux pas attendre jusqu’à la ligne des lancers-francs. Il faut les prendre le plus tôt possible. Et plus tu commences à aller au contact, plus tu les ralentis. Ça les fatigue. Ça te fatigue aussi. Donc maintenant, il commence à comprendre l’importance de la condition physique, de la salle de musculation et ces différents petits aspects qui, une fois cumulés, commencent à faire une grande différence dans notre ligue », détaille le coach.

Ce dernier, pour qui « tout est sur la table » en matière de rotations et qui dit vouloir trouver des minutes pour ses jeunes, pourrait donc titulariser le Français à l’occasion du déplacement, samedi, sur le parquet du Heat.

Maxime Raynaud Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 SAC 13 14:32 47.7 22.2 80.0 0.9 2.6 3.5 0.7 2.1 0.3 0.6 0.4 6.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.