Kelsey Mitchell signe la saison la plus prolifique de l’histoire

Au milieu du troisième quart-temps, Kelsey Mitchell est servie par Lexie Hull et sanctionne à 3-points. Ce panier n’est pas anodin puisqu’il permet à l’arrière du Fever de dépasser A’ja Wilson et de s’emparer du record de points inscrits sur une saison WNBA !

Kelsey Mitchell a terminé ce match face au Tempo avec 33 points, portant son total personnel à 1 034 unités, alors qu’A’ja Wilson s’était arrêtée à 1 021 points lors de la campagne 2024.

« C’est avant tout une affaire d’équipe. Beaucoup de ces événements n’arriveraient pas s’il n’y avait pas des personnes autour de vous qui veulent vous voir réussir », souligne Kelsey Mitchell. « Donc, merci aux filles du Fever qui veulent me voir réussir. »

Kelsey Mitchell avoue qu’elle n’était pas au courant qu’elle avait battu cette marque avant d’être interrogée en bord de terrain après la rencontre. De retour dans les vestiaires, elle a été chaudement félicitée par ses coéquipières, qui ont célébré l’événement avec des confettis.

Un deuxième record chipé à A’ja Wilson

« Vous me connaissez et vous savez comment je réagis face à ces honneurs. Je veux juste pouvoir répondre présente lorsque je suis appelée, être une bonne coéquipière, une bonne personne et montrer mon amour pour ce sport comme il se doit », résume-t-elle.

Ce n’est pas la première marque d’A’ja Wilson que Kelsey Mitchell efface cette saison. La joueuse du Fever reste en effet sur une série de 25 matches consécutifs à au moins 20 points, dépassant largement les 15 rencontres de suite à ce niveau réalisées par la quadruple MVP.

« Je ne pense pas que les gens se rendent compte de ce qu’elle a accompli cette année et à quel point c’est incroyable », souligne Caitlin Clark. « Pour moi, on n’en parle pas assez. »