Davion Mitchell raconte la dureté des tests physiques au Heat

Comme Giannis Antetokounmpo va pouvoir le découvrir, la « Heat Culture » commence avant même de toucher un ballon. À Miami, les joueurs doivent réussir ce qu’on appelle généralement un « suicide », un test de condition physique réputé comme l’un des plus exigeants de toute la NBA. Davion Mitchell, qui avait échoué lors de sa première tentative l’an dernier, peut en témoigner.

« Avec la plupart des équipes, il faut traverser le terrain trois fois en une minute. À Miami, il faut le faire cinq fois », a expliqué le meneur du Heat dans le podcast Deuce and Mo. « C’est l’une des choses les plus difficiles que j’ai faites dans ma vie. Il faut terminer en une minute, puis on n’a que deux minutes de récupération. Et il faut répéter cela cinq fois. »

Un enchaînement particulièrement éprouvant, d’autant que Davion Mitchell s’était présenté dans des conditions loin d’être idéales.

« Quand je l’ai passé l’année dernière, je ne l’ai même pas réussi. Je ne m’étais pas entraîné au Kaseya Center durant les semaines précédentes. Ma fille venait de naître et j’ai littéralement dû prendre un vol de nuit avant d’aller à la salle. C’était difficile. »

Davion Mitchell n’était pas lui-même

L’ancien meneur des Kings traversait alors une période compliquée. Devenu père, il reconnaît qu’il n’était ni dans sa meilleure forme physique ni dans les meilleures dispositions mentales au moment d’aborder la saison.

« Au début de l’année dernière, je traversais beaucoup de choses mentalement. Je venais d’avoir un enfant et, honnêtement, je ne pensais pas être dans la meilleure forme physique », a-t-il poursuivi. « J’étais tellement perturbé durant l’été qu’il y a eu des moments, pendant le camp, où je ne me reconnaissais pas. J’étais extrêmement silencieux. Je n’étais pas moi-même. »

Davion Mitchell a néanmoins apprécié l’attitude d’Erik Spoelstra. Malgré ses difficultés, l’entraîneur du Heat a continué à lui accorder sa confiance et à le responsabiliser.

« Je l’ai respecté parce qu’il m’a fait jouer et m’a permis de progresser. Il croyait vraiment en moi. J’avais tellement de choses en tête qu’il m’était difficile d’avoir confiance dans ce que je faisais. Ce n’était pas le basket, c’était la vie. Les gens ne comprennent pas que nous restons des êtres humains. »

Pat Riley ne veut plus d’excuse

Si Miami avait tenu compte de ce contexte particulier, Pat Riley a prévenu son joueur qu’il serait davantage attendu cette saison. Lors de son entretien de fin d’année, le président du Heat et Erik Spoelstra n’ont même pas jugé nécessaire de parler de basket.

« Ce qui est fou, c’est que Pat et Spo ne m’ont rien dit sur le basket », a raconté Davion Mitchell. « Il n’y a eu aucune discussion à ce sujet. C’était simplement : ‘Perds du poids. Remets-toi en forme. C’est tout ce que nous voulons.’ C’est la ‘Heat Culture’ dans toute sa splendeur. »

Pat Riley lui a ensuite transmis une consigne très claire : « Nous comprenons la situation, mais cette année, il faut que tu retrouves ton poids. »

Message reçu par Davion Mitchell, qui assure avoir déjà perdu « beaucoup » de poids durant l’intersaison. De quoi aborder avec davantage de sérénité le redoutable test physique du Heat.

Davion Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 SAC 75 27:41 41.8 31.6 65.9 0.4 1.8 2.2 4.2 1.9 0.7 1.5 0.3 11.5 2022-23 SAC 80 18:05 45.4 32.0 80.6 0.2 1.1 1.3 2.3 1.4 0.6 0.8 0.2 5.6 2023-24 SAC 72 15:18 45.2 36.1 71.4 0.3 1.1 1.3 1.9 1.2 0.2 0.6 0.0 5.3 2024-25 MIA 30 31:34 50.4 44.7 70.2 0.6 2.1 2.7 5.3 2.3 1.4 1.7 0.3 10.3 2024-25 TOR 44 24:33 43.4 35.9 67.6 0.4 1.6 1.9 4.6 2.6 0.7 1.8 0.2 6.3 2025-26 MIA 70 28:34 49.0 39.5 64.6 0.5 2.2 2.7 6.5 2.6 1.0 1.5 0.2 9.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.