DeMar DeRozan rêve de voir son numéro 10 retiré à Toronto

Après Vince Carter, premier joueur de l’histoire des Raptors à voir son maillot retiré, puis bientôt Kyle Lowry, le prochain sera-t-il DeMar DeRozan ? Le nouvel arrière/ailier des Nuggets ne cache pas son envie de voir son numéro 10 rejoindre les hauteurs de la Scotiabank Arena.

« Je l’espère », a-t-il répondu lorsqu’il a été interrogé sur cette possibilité. « J’ai eu la chance d’être présent pour voir le maillot de Vince devenir le premier à être retiré. Je serai évidemment là lorsque celui de Kyle sera retiré. Pouvoir assister à cela pour des gens que je connais personnellement, et désormais pour quelqu’un avec qui j’ai joué, représente énormément. Pour ce qui viendra ensuite, nous verrons bien. »

Sélectionné en neuvième position de la Draft 2009, DeMar DeRozan a passé les neuf premières saisons de sa carrière au Canada. Sous le maillot des Raptors, il a inscrit 13 296 points en 675 rencontres de saison régulière, deux records de franchise.

« Toronto sera toujours chez moi »

Echangé aux Spurs en 2018 contre Kawhi Leonard, DeMar DeRozan n’a jamais caché la douleur provoquée par son départ. Mais malgré les conditions de cette séparation, son attachement à la ville et à la franchise est resté intact.

« Ce sera toujours chez moi », a-t-il confié. « J’y ai passé neuf années de ma carrière. C’est ici que je me suis construit comme basketteur, mais aussi comme être humain. C’était mon premier foyer, l’endroit de toutes mes premières fois. Rien ne pourra jamais remplacer cela. Tout ce que j’ai construit avec les gars présents ici, avec lesquels j’ai eu la chance de jouer, restera toujours numéro un à mes yeux. »

Son ancien acolyte Kyle Lowry ne se demande pas si le numéro 10 sera retiré, mais simplement quand la cérémonie aura lieu.

« Oh oui, il sera définitivement là-haut ! Cela ne fait aucun doute », a assuré le retraité. « Vince méritait d’être le premier, et je suis vraiment heureux qu’il l’ait été. Moi, je serai le deuxième, puis DeMar sera peut-être le suivant. Cela montre la direction prise par l’organisation. La franchise progresse depuis longtemps et c’est formidable de voir toute la reconnaissance dont elle bénéficie désormais. »

DeMar DeRozan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 TOR 77 21:37 49.8 25.0 76.3 0.9 2.0 2.9 0.7 2.3 0.6 0.8 0.2 8.6 2010-11 TOR 82 34:46 46.7 9.6 81.3 0.9 2.9 3.8 1.8 2.6 1.0 1.8 0.4 17.2 2011-12 TOR 63 35:01 42.2 26.1 81.0 0.6 2.7 3.3 2.0 2.6 0.8 2.0 0.3 16.7 2012-13 TOR 82 36:45 44.5 28.3 83.1 0.6 3.3 3.9 2.5 2.1 0.9 1.8 0.3 18.1 2013-14 TOR 79 38:11 42.9 30.5 82.4 0.6 3.7 4.3 4.0 2.5 1.1 2.2 0.4 22.7 2014-15 TOR 60 35:00 41.3 28.4 83.2 0.7 3.9 4.6 3.5 2.0 1.2 2.3 0.2 20.1 2015-16 TOR 78 35:57 44.6 33.8 85.0 0.8 3.7 4.5 4.0 2.1 1.0 2.2 0.3 23.5 2016-17 TOR 74 36:23 46.7 26.6 84.2 0.9 4.3 5.2 3.9 1.8 1.1 2.4 0.2 27.3 2017-18 TOR 80 33:54 45.6 31.0 82.5 0.7 3.2 3.9 5.2 1.9 1.1 2.2 0.3 23.0 2018-19 SA 77 34:55 48.1 15.6 83.0 0.7 5.3 6.0 6.2 2.3 1.1 2.6 0.5 21.2 2019-20 SA 68 34:04 53.1 25.7 84.5 0.6 4.9 5.5 5.6 2.6 1.0 2.4 0.3 22.1 2020-21 SA 61 33:43 49.5 25.7 88.0 0.7 3.6 4.2 6.9 2.1 0.9 2.0 0.2 21.6 2021-22 CHI 76 36:06 50.4 35.2 87.7 0.7 4.4 5.2 4.9 2.3 0.9 2.4 0.3 27.9 2022-23 CHI 74 36:15 50.4 32.4 87.2 0.5 4.2 4.6 5.1 2.5 1.1 2.1 0.5 24.5 2023-24 CHI 79 37:50 48.0 33.3 85.3 0.5 3.8 4.3 5.3 2.0 1.1 1.7 0.6 24.0 2024-25 SAC 77 35:57 47.7 32.8 85.7 0.6 3.2 3.9 4.4 1.9 0.8 1.4 0.4 22.2 2025-26 SAC 77 31:15 49.7 32.0 86.8 0.5 2.5 2.9 4.1 1.9 1.0 1.2 0.3 18.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.