Même diminuées, les Valkyries font exploser le Fire après la pause

Après sa courte défaite face au Mercury la veille, le Fire, qui pouvait compter sur le retour de Carla Leite, se rendait à San Francisco pour y défier les Valkyries. Sans Gabby Williams et Janelle Salaün, les Valkyries dominent les premières minutes. Tiffany Hayes convertit un 2+1 et Kayla Thornton répond à Emily Engstler avec un panier à 3-points (11-5).

Portland arrive à égaliser lorsque Jordan Harrison et Frieda Bühner réussissent chacune un panier avec la faute. Si Golden State répond grâce à un tir primé de Kaitlyn Chen, le Fire passe devant pour la première fois du match lorsque Carla Leite (12 points, 6 passes) sert Frieda Bühner dans la raquette (18-16).

Les Valkyries sont toujours menées au terme de ce premier acte, mais Justė Jocytė sanctionne à 3-points dès le début de la période suivante et les Californiennes repassent devant (22-20). Emily Engstler tente de répondre dans la raquette, mais elle se heurte à Laeticia Amihere. De l’autre côté du terrain, l’intérieure des Valkyries prend le meilleur sur son adversaire pour finir au cercle et obtenir un lancer franc supplémentaire.

Ce panier marque le début d’un 8-2 en faveur des joueuses de Natalie Nakase. Frieda Bühner met fin à l’hémorragie avec cinq points consécutifs, mais Kaitlyn Chen répond avec un tir primé avant de trouver Kayla Thornton, elle aussi à 3-points (39-27).

Golden State éteint le Fire après la pause

Portland recolle à cinq longueurs en sortant des vestiaires, mais l’équipe d’Alex Sarama n’inquiète pas davantage les Californiennes. Kaitlyn Chen trouve d’abord Kayla Thornton à 3-points, puis Laeticia Amihere, oubliée derrière l’arc. Sur la possession suivante, Frieda Bühner se manque, ce qui permet à la meneuse des Valkyries de lancer son intérieure en contre-attaque (58-46).

Golden State creuse encore l’écart juste avant le dernier acte. Tiffany Hayes inscrit deux paniers dans la raquette puis trouve Kaitlyn Chen à 3-points. Les Valkyries comptent alors 18 points d’avance, ce qui constitue à ce moment-là le plus gros écart de la rencontre (66-48).

Justė Jocytė scelle définitivement le sort du match dès le début du quatrième quart-temps en inscrivant son troisième tir à 3-points, et Golden State compte rapidement 24 points d’avance.

Les Valkyries s’imposent finalement 88-62 et réalisent une excellente opération comptable. Grâce à la défaite des Lynx face au Liberty plus tôt dans la soirée, Golden State (30-11) revient à une victoire de Minnesota (31-10), toujours leader du classement alors qu’il ne reste que trois matchs à jouer.