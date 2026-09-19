Le duo Astier-Johannès finit en trombe, New York s’impose à Minnesota !

Opposées il y a encore une semaine en finale de la Coupe du monde, l’Américaine Breanna Stewart (24 points, 10 rebonds) et les Françaises Pauline Astier et Marine Johannès (14 et 13 points) ont cette fois uni leurs forces pour remporter ce premier choc post-Coupe du monde en WNBA, sur le parquet de Minnesota.

L’apport du tandem tricolore a surtout été précieux après le repos, aux côtés de Sabrina Ionescu et Jonquel Jones. Il fallait au moins cela pour repousser les Lynx chez elles !

Courtney Williams s’est distinguée en inscrivant 9 des 20 premiers points des Lynx dans une première mi-temps disputée et marquée par les défenses. Sabrina Ionescu et Pauline Astier ont notamment donné de leur personne pour tenter de ralentir Olivia Miles. Une intensité défensive qui a valu un coup de coude au visage à l’arrière française, mais qui a plutôt bien fonctionné puisque la meneuse rookie de Minnesota a débuté à 1/8 au tir.

Les New-Yorkaises ont pris les commandes à la fin du deuxième quart-temps. Deux paniers de Sabrina Ionescu et Breanna Stewart leur ont permis de passer devant, avant que Jonquel Jones et Rebekah Gardner ne les aident à conserver quatre longueurs d’avance à la pause (37-41).

Quand Marine et Pauline dégainent

Les leaders ont cru avoir trouvé leur vitesse de croisière au retour des vestiaires, notamment après un 10-3 conclu par Napheesa Collier (55-54). Mais les Lynx ont trouvé sur leur chemin un tandem Astier-Johannès particulièrement inspiré !

Marine Johannès s’est d’abord chargée de calmer le Target Center en décochant trois flèches à 3-points pour terminer le troisième quart-temps (62-65).

Olivia Miles a refusé d’abandonner, débordant tour à tour les deux Françaises pour permettre à Minnesota de reprendre la tête (69-67). Breanna Stewart a alors répondu à 3-points, avant que Pauline Astier ne l’imite depuis le même endroit pour inverser la tendance (69-73).

Pauline Astier a ensuite terminé très fort : un drive ouvert en sortie d’écran, un nouveau 3-points, puis une finition plus technique près du cercle, avec l’aide de la planche (77-84) ! Malgré deux paniers de Napheesa Collier, New York a gardé le contrôle jusqu’au bout. Un ultime tir extérieur de Jonquel Jones depuis le corner a définitivement scellé la victoire du Liberty (81-93).

Ce dimanche, tandis que New York se déplacera à Toronto, Minnesota tentera de relever la tête sur le parquet de Connecticut, alors que la pression exercée par Golden State se fait de plus en plus forte en haut du classement.