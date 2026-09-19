Des millions à la pelle pour Larsson

Inarrêtable avec la Suède cet été, en témoignent ses 26 points de moyenne en quatre matchs lors des qualifications à la Coupe du monde 2027, Pelle Larsson poursuit son bel été en recevant une jolie prolongation à Miami.

ESPN évoque ainsi un contrat de 60 millions de dollars sur quatre ans pour le Suédois, avec une option pour le joueur ainsi que pour son équipe sur la quatrième année. Il devait initialement tester le marché dans un an, après avoir touché 2.3 millions de dollars sur la saison à venir, mais ses dirigeants ont préféré régler le dossier dès cet été.

« Pelle a franchi un cap énorme parce qu’il est devenu le ‘glue guy’ ultime », se réjouissait Erik Spoelstra, il y a quelques semaines. « Cette évolution vient de sa confiance, mais aussi de tout le travail qu’il fournit en coulisses. »

Drafté au second tour en 2024, Pelle Larsson peut désormais se tourner l’esprit serein vers un exercice 2026/27 qui pourrait être synonyme d’explosion pour lui. Déjà bien installé dans la rotation du Heat, et même carrément dans le cinq de départ au fil des mois, l’arrière devra maintenant confirmer, tandis que son rôle devrait encore se renforcer auprès de Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo.

« Je suis heureux de voir comment j’ai joué cette saison par rapport à la précédente », appréciait-il, en mai. « J’ai vraiment franchi un cap dans mon développement, en ayant plus de minutes et en étant plus familier avec les personnes ici. On m’a davantage fait confiance dans notre nouveau système offensif et c’était génial. »

Puis d’ajouter, ambitieux : « J’ai encore plus à donner. Je ne vois pas toute cette saison comme un seul chapitre. Ça évolue petit à petit. Lors de ma première saison, je ne jouais pas beaucoup, mais j’ai fini par trouver mon rythme. Cette saison, j’ai été un peu blessé et je jouais peu, mais j’ai obtenu plus de minutes ensuite. »

Pelle Larsson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 MIA 55 14:13 43.8 33.7 67.2 0.5 1.2 1.7 1.2 1.7 0.6 0.4 0.1 4.6 2025-26 MIA 70 26:25 49.6 32.3 79.7 1.0 2.5 3.5 3.4 2.1 0.7 1.4 0.2 11.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.