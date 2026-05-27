Le Heat face au dilemme Pelle Larsson

Après une saison rookie discrète, Pelle Larsson a passé un cap. Le Suédois est même devenu un élément important de la rotation du Heat. L’arrière a pris part à 70 matchs cette saison, dont 54 en tant que titulaire, pour 11.4 points de moyenne à quasiment 50 % de réussite, le tout en jouant plus de 26 minutes par soir.

« Je suis heureux de voir comment j’ai joué cette saison par rapport à la saison dernière », s’est félicité Pelle Larsson. « J’ai vraiment passé un cap dans mon développement, simplement en ayant plus de minutes et en étant plus familier avec toutes les personnes présentes ici. On m’a davantage fait confiance dans notre nouveau système offensif et c’était génial. Cela m’a apporté beaucoup de bonnes choses. »

Cette saison réussie pourrait être récompensée dès cet été pour le joueur de 25 ans. Pelle Larsson est éligible à une extension pouvant grimper jusqu’à 93 millions de dollars sur quatre ans. Toutefois, le Heat pourrait préférer activer la « team option » présente sur son contrat, afin de conserver davantage de flexibilité financière.

Un choix à double tranchant pour la franchise floridienne. Car si Pelle Larsson poursuit sur sa lancée, il pourrait réclamer un contrat plus important au terme de la saison 2026/27.

Erik Spoelstra compte sur lui

« J’ai encore plus à donner », assure-t-il. « Je ne vois pas toute la saison comme un seul chapitre. J’ai l’impression que cela évolue petit à petit. Lors de ma première saison, je ne jouais pas beaucoup, puis j’ai fini par trouver mon rythme. Cette année, j’ai été un peu blessé et je jouais peu, puis j’ai obtenu de plus en plus de minutes. »

Pour obtenir ces minutes, Pelle Larsson a ainsi pu compter sur la confiance de son entraîneur. Dès janvier, Erik Spoelstra ne tarissait d’ailleurs pas d’éloges au sujet de son arrière. Et au terme de cette saison 2025/26, le technicien du Heat a encore tenu à souligner sa progression.

« Pelle a passé un cap énorme parce qu’il est devenu le ‘glue guy’ ultime », se réjouissait Erik Spoelstra. « Cette évolution vient de sa confiance, mais aussi de tout le travail qu’il fournit en coulisses. »

Si Erik Spoelstra compte sur Pelle Larsson, il existe malgré tout un scénario dans lequel le Suédois porterait un nouveau maillot la saison prochaine. Toujours dans l’optique de renforcer son effectif, le Heat pourrait tenter un gros coup en récupérant une superstar comme Giannis Antetokounmpo. Une opération qui nécessiterait forcément des sacrifices, et les jeunes joueurs comme Pelle Larsson pourraient alors entrer dans les discussions.

Pelle Larsson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 MIA 55 14:13 43.8 33.7 67.2 0.5 1.2 1.7 1.2 1.7 0.6 0.4 0.1 4.6 2025-26 MIA 70 26:25 49.6 32.3 79.7 1.0 2.5 3.5 3.4 2.1 0.7 1.4 0.2 11.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.