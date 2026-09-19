Jalen Brunson attendu à 100% pour le début de saison

Le plan suit son cours pour Jalen Brunson. Champion NBA et MVP des Finals mi-juin avec les Knicks, le meneur new-yorkais avait été opéré du poignet gauche dans la foulée, plus précisément pour soigner un problème tendineux au niveau de la main et du poignet. Une gêne qu’il avait choisi de supporter tout au long des playoffs.

« Je ne voulais évidemment pas laisser quelque chose qui me paraissait mineur me mettre sur la touche. Il fallait faire tout ce qui devait être fait sur le moment, pour n’avoir à m’en préoccuper qu’après coup », avait-il déclaré le mois dernier durant la fin de sa rééducation.

L’objectif de l’intervention était aussi de ne pas priver le meneur de jeu de 30 ans de la reprise. Sa convalescence devait l’occuper une bonne partie de l’été, afin de lui permettre de remonter progressivement en puissance à l’approche du camp d’entraînement. Et tout semble se dérouler comme prévu, d’après notre confrère Vincent Goodwill d’ESPN.

Ce dernier affirme que le leader des Knicks est actuellement à « 80-85% » de son meilleur niveau. « Il n’aura pas de restrictions quand le camp d’entraînement débutera d’ici deux semaines », a-t-il ajouté.

Une bonne nouvelle pour New York, qui va pouvoir préparer la défense de son titre avec son leader sur le parquet dès la reprise. Jalen Brunson aura ensuite de trois bonnes semaines et de cinq matchs amicaux afin de retrouver son meilleur niveau avant le premier match de la saison régulière face aux Sixers de LeBron James, le 20 octobre.

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 21:48 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 17:56 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 24:57 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 31:57 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NY 68 34:59 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NY 77 35:24 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 NY 65 35:24 48.8 38.3 82.1 0.4 2.5 2.9 7.3 2.1 0.9 2.5 0.1 26.0 2025-26 NY 74 35:00 46.7 36.9 84.1 0.4 2.9 3.3 6.8 2.3 0.8 2.4 0.1 26.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.