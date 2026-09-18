Jordan Clarkson rêve de Jalen Green et Dylan Harper avec les Philippines

À bientôt 35 ans, Jordan Clarkson n’en a visiblement pas terminé avec la sélection philippine. Trois ans après avoir disputé la Coupe du monde 2023, organisée en partie aux Philippines, le champion NBA avec les Knicks compte bien remettre le maillot de « Gilas Pilipinas » lors du Mondial 2027, au Qatar.

« Une autre Coupe du monde arrive et je veux y être », explique-t-il à GQ Philippines. « Il n’y a pas eu beaucoup de Philippino-Américains en NBA, ni de Philippins tout court. Savoir que je peux représenter cela et changer un peu la perception des choses, c’est ce que j’essaie de faire. »

Jordan Clarkson n’a plus joué avec les Philippines depuis le Mondial 2023 et la sélection a confié sa place de joueur naturalisé à Justin Brownlee, la FIBA n’autorisant qu’un seul joueur de ce statut par équipe.

Une contrainte qui complique les plans de l’ancien meilleur sixième homme, mais qui ne l’empêche pas de voir encore plus grand. Car Jordan Clarkson aimerait attirer d’autres joueurs NBA possédant des racines philippines.

« J’espère qu’on pourra voir ces gars-là avec le maillot de Gilas à un moment donné », lance-t-il ainsi à propos de Jalen Green et Dylan Harper.

Un rêve qui témoigne surtout des ambitions grandissantes du basket philippin. Les Philippines (4 victoires – 4 défaites) restent d’ailleurs en course pour la Coupe du monde 2027 après avoir remporté leurs deux rencontres de la dernière fenêtre de qualifications, contre la Jordanie (5-3) et l’Iran (5-3), ses deux principaux concurrents.