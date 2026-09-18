Jalen Brunson réalise un autre de ses rêves new-yorkais

À New York, Jalen Brunson est partout. Trois mois après avoir mené les Knicks au titre et décroché le trophée de MVP des Finals, le meneur va désormais faire ses débuts… dans une série télévisée.

NBC a en effet annoncé que Jalen Brunson apparaîtrait dans le cinquième épisode de la 28e saison de « Law & Order: Special Victims Unit », diffusé le 5 novembre. La chaîne n’a en revanche pas dévoilé la nature de son rôle.

Une apparition qui ressemble à la réalisation d’un petit rêve pour le meneur des Knicks. Au lendemain du titre, lorsqu’on lui avait demandé quel serait son prochain objectif, il avait répondu : « Essayer d’apparaître dans SVU. »

Il faut dire que Jalen Brunson entretient une relation particulière avec Mariska Hargitay, interprète d’Olivia Benson depuis le lancement de la série en 1999. Grande supportrice des Knicks, l’actrice était notamment présente lors du Game 4 des Finals face aux Spurs et avait célébré la victoire avec le meneur sur le parquet.

Les deux se sont encore retrouvés cette semaine puisque Jalen Brunson a participé à l’ouverture des Emmy Awards, présentés par Mariska Hargitay.

Et ce n’est pas la seule incursion du champion NBA à la télévision. Le 26 septembre, il présentera notamment le premier épisode de la nouvelle saison du « Saturday Night Live ». Décidément, depuis le titre des Knicks, Jalen Brunson est devenu bien plus que le visage du basket new-yorkais…