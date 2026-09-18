Noémie Brochant fait la différence dans le money-time face au Fire

C’est une équipe du Fire diminuée qui recevait le Mercury puisque Alex Sarama devait composer sans Carla Leite, Megan DiLeo, Teja Oblak et Bridget Carleton. De son côté, Phoenix se déplaçait sans Kahleah Copper et Kelsey Plum.

Malgré ces absences, les deux formations sont adroites dans les premières minutes. Les tirs à 3-points pleuvent et c’est le Mercury qui vire en tête (16-10).

Alyssa Thomas essaie de creuser l’écart, mais Phoenix se heurte à Emily Engstler, qui porte l’attaque du Fire dans ce premier acte. Lorsqu’elle ne marque pas, l’ailière trouve ses coéquipières. Elle délivre notamment une passe décisive à Amy Okonkwo pour remettre les deux équipes à égalité (20-20).

Portland conclut finalement le premier quart-temps avec six lancers francs consécutifs de Holly Winterburn, avant de poursuivre sur sa lancée. Emily Engstler contre Kara Dunn et Jordan Harrison sanctionne derrière l’arc (29-20).

Pour revenir au score, Phoenix s’appuie sur son adresse extérieure et plante trois paniers primés pour recoller à quatre points (33-29). Mais les joueuses de Nate Tibbetts perdent plusieurs ballons, offrant au Fire des opportunités en transition. Portland rejoint ainsi les vestiaires avec sept longueurs d’avance (50-43).

Shay Ciezki sonne la révolte

Le Fire creuse encore l’écart au retour des vestiaires. La franchise de l’Oregon profite des errances défensives du Mercury pour obtenir des tirs ouverts à 3-points, et Emily Engstler puis Nyadiew Puoch sanctionnent (56-45).

Phoenix inverse toutefois la tendance lorsque Shay Ciezki revient sur le terrain. La jeune meneuse profite d’une passe de Noémie Brochant pour finir dans la raquette, puis enchaîne avec deux tirs primés et quatre lancers francs. Elle boucle ce troisième acte avec un «stepback» face à Frieda Bühner.

Phoenix reprend brièvement les commandes, mais Frieda Bühner répond à 3-points au buzzer pour redonner un point d’avance à Portland (69-68).

Les deux formations restent au coude-à-coude tout au long du dernier quart-temps. À cinq minutes du terme, Shay Ciezki sert Noémie Brochant derrière l’arc, et la Française permet au Mercury de repasser devant (80-79).

Sami Whitcomb offre ensuite un léger matelas à Phoenix. Emily Engstler tente de ramener Portland, mais le Mercury tient bon. Dans la dernière minute, Natasha Mack et Noémie Brochant cumulent un 4/4 aux lancers francs pour sceller la rencontre.

Avec 14 points et 6 passes décisives, dont plusieurs actions importantes dans le «money-time», Noémie Brochant contribue ainsi directement au succès de Phoenix, qui quitte l’Oregon avec une victoire 94-91.