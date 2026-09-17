Allen Iverson fait changer d’avis la voix des Sixers

Depuis les premières années d’Allen Iverson, dans la deuxième partie des années 1990, Matt Cord est la voix des Sixers. Pendant 28 saisons, le « public address announcer » de Philadelphie a présenté les joueurs, notamment ceux du cinq majeur, dans la salle.

Mais à l’issue des derniers playoffs et de l’élimination face aux Knicks, il avait pris la décision de quitter son poste.

Finalement, Matt Cord sera bien là pour une 29e saison. « Touché par la manière dont les fans l’ont contacté », explique-t-il. Et la franchise n’avait visiblement aucune envie de le voir partir.

Le mois dernier, Matt Cord avait ainsi croisé les propriétaires des Sixers, David Blitzer et Josh Harris, qui n’avaient qu’une question à lui poser : « Quand reviens-tu ? »

C’est à partir de ce moment-là, avec également les arrivées de Jaylen Brown et LeBron James, et toute l’excitation qu’elles génèrent à Philadelphie, que Matt Cord a commencé à envisager sérieusement un retour.

Mais un simple texto a également pesé dans sa décision. Il faut dire qu’il venait d’Allen Iverson !

« Il m’a écrit pour me dire que j’avais encore un chapitre à écrire, qu’il comprendrait si je ne voulais pas et qu’il assurerait toujours mes arrières », raconte Matt Cord. « C’était dingue. Je ne savais même pas qu’il avait mon numéro. »

Parmi les joueurs de l’équipe qui ont commenté son retour dans une vidéo, Joel Embiid a lui aussi affiché sa satisfaction, estimant que Matt Cord n’aurait « jamais dû partir » et que c’était « bon de le revoir ».