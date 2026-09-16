Jalen Brunson transforme son cercle familial en agence

MVP des Finals et champion NBA, Jalen Brunson développe désormais son activité loin des parquets. Le meneur des Knicks vient de lancer Thirty Third Management Group, une société de conseil en marketing et en développement de marque bâtie autour de sa famille.

Sa mère, Sandra Brunson, en sera la présidente, tandis que sa sœur Erica Brunson occupera le poste de directrice des services clients. Son ami Connor Cashaw sera chargé du développement commercial.

« Ma famille a été avec moi à chaque étape, et tout ce que nous faisons repose sur la confiance », explique Jalen Brunson dans un communiqué relayé par SNY. « Thirty Third nous donne l’occasion de prendre le contrôle de mes activités en dehors des terrains, de construire quelque chose qui nous ressemble et de le faire ensemble. »

Sandra Brunson gérait déjà les affaires de son fils en dehors du basket depuis son arrivée en NBA. Sa sœur Erica et Connor Cashaw avaient eux aussi progressivement intégré son entourage professionnel.

Le symbole du 33e choix

Le nom « Thirty Third » renvoie directement à la 33e place de la Draft 2018, où Dallas avait sélectionné Jalen Brunson. Un clin d’œil similaire à celui de sa « Second Round Foundation », puisque le meneur avait dû attendre le deuxième tour avant d’entamer son ascension vers les sommets de la NBA.

Jalen Brunson sera le premier client de l’agence, mais Thirty Third veut ensuite accompagner d’autres athlètes professionnels, des talents bénéficiant du NIL dans le sport universitaire, ainsi que des entrepreneurs et fondations.

« Nous voulons aider nos clients à maximiser leurs opportunités, que ce soit dans le sport professionnel, les affaires ou la philanthropie », explique Erica Brunson. La société entend notamment faire du sport professionnel féminin l’un de ses secteurs prioritaires.

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 21:48 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 17:56 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 24:57 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 31:57 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NY 68 34:59 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NY 77 35:24 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 NY 65 35:24 48.8 38.3 82.1 0.4 2.5 2.9 7.3 2.1 0.9 2.5 0.1 26.0 2025-26 NY 74 35:00 46.7 36.9 84.1 0.4 2.9 3.3 6.8 2.3 0.8 2.4 0.1 26.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.