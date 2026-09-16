Jimmer Fredette revient sur les terrains de 3×3 et pense aux Jeux olympiques 2028

Après une dernière expérience ratée, suite à une blessure pour lui et une sortie de route prématurée pour son équipe, aux Jeux olympiques 2024 de Paris, Jimmer Fredette avait mis fin à sa carrière de joueur en 2025. Pour enfiler directement le costume de dirigeant et devenir le patron de Team USA version 3×3.

Cela n’a pas duré, avec un mandat de même pas 18 mois, puisqu’il va remettre un short. Dès ce weekend lors d’un tournoi à Phoenix d’ailleurs, avec un objectif en tête : les Jeux olympiques 2028 à Los Angeles.

« J’ai vraiment commencé à y penser il y a trois ou quatre mois », confie l’ancien joueur des Kings. « Je n’avais pas l’intention de revenir. J’étais bien chez moi. C’était génial, j’avais mes enfants, ma femme, tout allait bien. Je profitais de mon temps pour être un père de famille, un coach, faire ce que j’avais à faire et c’était agréable. »

Puis, comme Jimmer Fredette le dit, « l’idée est venue comme ça ». Encore fallait-il qu’elle soit approuvée par sa femme… « Dès que j’ai reçu son feu vert, son soutien, je me suis senti rassuré », poursuit le shooteur. « C’est là que je me suis dit que je pouvais me lancer totalement et essayer de revenir. »

Demain c’est loin

Il a donc quitté son poste de USA Basketball, la fédération américaine, sans que son successeur ne soit connu pour l’instant, afin de reprendre le fil d’une histoire inachevée. « Je mentirais si je disais le contraire », assure-t-il en référence au tournoi raté à Paris il y a deux ans.

« Je pense toujours pouvoir jouer. Il reste beaucoup de temps entre aujourd’hui et les Jeux olympiques. Je ne suis pas vraiment concentré là-dessus à ce stade. Je veux surtout rejouer, participer à un tournoi et voir comment je me sens. Puis faire un autre tournoi et vérifier si je peux revenir à mon niveau d’antan. »

La prochaine compétition olympique (à laquelle les Américains, organisateurs, sont déjà qualifiés) est encore loin, notamment pour un joueur de 37 ans, mais Jimmer Fredette se sent capable de revenir sur les terrains et veut donc se donner une chance. Sinon, « j’aurai des regrets », conclut-il.