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Tom Thibodeau offre une première leçon de coaching à Taj Gibson

Publié le 16/09/2026 à 13:36 Twitter Facebook

À peine retraité et nommé assistant des Bulls, Taj Gibson a eu droit à un cours accéléré de coaching de la part de Tom Thibodeau. Un simple appel de félicitations qui a duré près d’une heure et demie…

Tom Thibodeau et Taj GibsonÀ peine sa carrière de joueur terminée, Taj Gibson est déjà passé de l’autre côté de la barrière. Et pour accompagner ses premiers pas d’assistant chez les Bulls, l’ancien intérieur peut compter sur un professeur qu’il connaît particulièrement bien : Tom Thibodeau !

Son ancien coach à Chicago, Minnesota puis New York l’a ainsi appelé dès l’annonce de sa reconversion, alors que Taj Gibson vient tout juste de mettre un terme à sa carrière pour rejoindre le staff de Chicago.

« La journée avait été complètement folle, mais l’un des premiers appels que j’ai reçus était celui de Tom Thibodeau », raconte Taj Gibson dans des propos relayés par The Score. « Je pensais que ce serait un petit appel de dix minutes. Et finalement, on est passés de dix minutes à presque une heure et demie. »

Car avec Tom Thibodeau, difficile de parler basket sans vraiment entrer dans les détails. Très vite, les félicitations ont donc laissé place à un véritable cours accéléré de coaching.

« Il était un peu comme un oncle »

« On a parlé de tout », poursuit Taj Gibson. « Il était un peu comme un oncle. Il me donnait les réponses aux questions, ce qu’il fallait faire, ce qu’il ne fallait pas faire. »

Une conversation qui rappelle surtout les liens profonds noués entre l’intérieur et l’ancien staff des Bulls. Drafté en 26e position en 2009, Taj Gibson a passé cinq saisons sous les ordres de Tom Thibodeau à Chicago, avant de le retrouver aux Timberwolves puis aux Knicks.

« C’est quelque chose que j’ai toujours apprécié avec notre staff. Ce n’était pas seulement un staff, c’était une famille », souligne-t-il.

Une notion de famille qui explique aussi son choix de commencer sa nouvelle carrière là où son parcours NBA avait débuté. Après 17 saisons et 1 012 matchs de saison régulière, il rejoint ainsi le staff de Tiago Splitter.

« Ce que j’aime avec les Bulls, c’est la manière dont l’organisation accueille les joueurs qui reviennent. C’est une famille », ajoute Taj Gibson. « Ça fait du bien d’être de retour auprès de cette famille. »

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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