La Harden Vol. 10 n’a pas fini de surfer sur son succès. Dans la lignée de la Harden Vol. 9, la dixième chaussure signature de James Harden avec adidas a encore trouvé son public. La marque aux trois bandes a joué le jeu en sortant bon nombre de coloris au fil des mois.

Après la Harden Vol. 10 « Ruby Red » qui a illuminé le mois d’août, c’est au tour du coloris « Ray Blue » d’entrer dans la lumière, en attendant de se retrouver aux pieds de l’arrière des Cavs à la rentrée. Sa tige se distingue par son dégradé vertical allant du bleu au noir, entre le ciel et le cosmos.

La Harden Vol. 10 « Ray Blue » est disponible depuis la semaine dernière en France, sur le site officiel d’adidas au prix de 160 euros.