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La Harden Vol. 10 « Ray Blue » prête à rayer le parquet

Publié le 16/09/2026 à 12:15 Twitter Facebook

adidas – Le nouveau coloris de la dixième chaussure signature de James Harden porte un dégradé vertical allant du bleu au noir.

La Harden Vol. 10 n’a pas fini de surfer sur son succès. Dans la lignée de la Harden Vol. 9, la dixième chaussure signature de James Harden avec adidas a encore trouvé son public. La marque aux trois bandes a joué le jeu en sortant bon nombre de coloris au fil des mois.

Après la Harden Vol. 10 « Ruby Red » qui a illuminé le mois d’août, c’est au tour du coloris « Ray Blue » d’entrer dans la lumière, en attendant de se retrouver aux pieds de l’arrière des Cavs à la rentrée. Sa tige se distingue par son dégradé vertical allant du bleu au noir, entre le ciel et le cosmos.

La Harden Vol. 10 « Ray Blue » est disponible depuis la semaine dernière en France, sur le site officiel d’adidas au prix de 160 euros.

Notre verdict de la Harden Vol. 10

Difficile de passer après la Harden Vol. 9 qui restera peut-être comme le modèle le plus abouti de la collection de James Harden avec adidas. Pour les dix ans de sa collaboration avec le nouvel arrière des Cavs, la marque aux trois bandes savait qu’elle n’avait pas le droit à l’erreur.

A l’arrivée, la Harden Vol. 10 a des airs de Harden Vol. 9 bis sur le plan technique et un design à peine réajusté. Mais la recette a fonctionné, alors pourquoi tout chambouler ? Avec un maintien plus accentué et un mix toujours impeccable entre confort et percussion, papy Harden a encore de quoi faire des prouesses.


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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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